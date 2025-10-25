В Махачкале женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля
В Махачкале женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля, переходя дорогу вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА» со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД Дагестана.
Инцидент произошел 24 октября около 16:30 на втором километре автодороги «Махачкала-Каспийск-Аэропорт». За рулем авто Suzuki Grand Vitara сидел 56-летний житель Каспийска. Он совершил наезд на женщину, которая, предварительно, переходила проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Личность погибшей в настоящее время устанавливается.
В ходе расследования выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее «Радио 1» передавало, что правоохранительные органы задержали мужчину после взрыва в квартире одного из жилых домов в Элисте Республики Калмыкия.
