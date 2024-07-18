Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ

788 военных ВСУ пропали без вести в селе Крынки Херсонской области и объявлены в розыск полицией. Об этом сообщает украинское издание «Следствие.Инфо». Практически целый полк солдат исчез с октября 2023 года по июнь 2024 года, говорится в сообщении.