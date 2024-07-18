Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 35 БПЛА над регионами РФ

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 35 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом написало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Тридцать три вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Республикой Крым и два над Брянской областью. По данным МО РФ, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты России.
Помимо этого, российские военные в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, российские военные в акватории Черного моря уничтожили 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ночью нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова