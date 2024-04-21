В США планируют отправку дополнительных военных советников на Украину

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Администрация США рассматривает возможность отправки дополнительной военно-консультативной миссии в посольство в Киеве. Об этом газете Politico сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.
По его словам, американские власти рассматривают возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела военного сотрудничества посольства в украинской столице.
Райдер подчеркнул, что советники не будут выполнять военные миссии, но будут консультировать украинское правительство и вооруженные силы.
Ранее стало известно, что Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине. Кроме того, в Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов.
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Райдер подчеркнул, что советники не будут выполнять военные миссии, но будут консультировать украинское правительство и вооруженные силы.
Ранее стало известно, что Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине. Кроме того, в Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов.
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Александр Климов