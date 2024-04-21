Раскрыты подробности голосования по пакеты помощи Киеву

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Более половины представителей республиканцев в Палате представителей США не поддержали новый пакет помощи для Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Палаты представителей.
В частности, за законопроект проголосовал 101 представитель партии, против – 112. В то же время инициативу поддержали 210 представителей демократов.
Ранее Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 депутатов, против выступили 112 парламентариев. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
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Ранее Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Законопроект поддержали 311 депутатов, против выступили 112 парламентариев. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
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Александр Климов