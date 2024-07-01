Ярилин день, или Макушка лета: почему нельзя грустить 1 июля

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Ярилин день, получивший известность начиная с языческих времен. Даже после принятия христианства эта дата занимала важное место в народном календаре и сопровождалась широкими празднествами. В 2024 году торжество выпадает на понедельник. О том, какие приметы с ним связаны и почему его называют «макушкой лета», читайте в материале «Радио 1».
История
Праздник посвящен славянскому богу Яриле. На Руси он считался божеством солнца, весны, плодородия, символизировал возрождение. Именно поэтому люди верили, что Ярило, или Ярила, может взять их под защиту, прислать богатый урожай, подарить крепкое здоровье, счастливый брак и долгожданное потомство. поэтому просили прислать богатый урожай. В старину также считалось, что она способна подарить здоровье, счастливый брак и долгожданных детей.
Ярилин день уходит корнями в язычество, поэтому праздник начали отмечать задолго до принятия христианства на Руси. Тем не менее даже после Крещения люди не отказались от традиции чествовать бога солнца при помощи шумных празднеств, песен и ярмарок.
Этот день часто называли «Макушкой лета», потому поскольку праздник наступал в июльскую пору, когда солнце особенно сильно палило. Кроме того, славяне праздновали Ярилин день, приходившийся на 1 марта и совпадавший с началом весеннего возрождения природы.
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Традиции
В старину Ярилин день массово отмечали простые люди. В этот день не велись работы ни дома, ни на поле, вместо этого проводились ярмарки, гулянья и игры. Молодые люди демонстрировали ловкость и силу на спортивных соревнованиях. Вечером зажигали костры, вокруг которых танцевало множество людей. Считалось, что чем веселее праздник, тем удачнее будет год.
Традиционно на праздник выбирали юношу или девушку, которые должны были исполнить роль Ярилы. Их сажали на белого коня, надевали на голову венок из цветов, а в левую руку давали колосья пшеницы. Затем коня провожали через поле, чтобы там, где он ступил, был хороший урожай.
Незамужние девушки ходили гадать на жениха. Они плели венки и бросали их в реку – в каком направлении поплывет, оттуда жених и придет. Но если венок тонул, свадьбы в следующем году ожидать не следовало.
Приметы и суеверия
Считалось, что эта роса в это торжество обладает особой способностью излечивать болезни и укреплять здоровье. Поэтому ее собирали в емкости и несли больным людям для умывания или окропления постели. Утром траву, покрытую росой, отправляли скот. Кроме того, существовало поверье, что если девушка омоется росой в Ярилин день, у нее в течение года не будет отбоя от женихов.
Также в этот день было принято косить траву, сушить ее и набивать в матрас. Такая кровать должна была дать человеку хороший ночной сон и защитить от болезней.
В Ярилин день люди ждали различных сверхъестественных явлений – замедления хода солнца и появления пространственных «дыр», через которые они могли видеть другие миры. Для этого необходимо было сплести в косы березовые ветки и посмотреть через них с крутого берега реки. Считалось, что таким образом можно увидеть умерших родственников и близких людей, о которых долгое время никто не получал вестей.
Погоду также предсказывали на Ярилу. Новолуние в праздник предвещало засуху, а утренний туман – теплый солнечный день. Если утром трава сухая, значит к вечеру пойдет дождь. Золотые закаты в розовых тонах обещали хорошую погоду.
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Что можно и нельзя делать
В Ярилин день было запрещено грустить, погружаться в печальные воспоминания и проводить день в отчаянии. Люди верили, что чем веселее проведешь день, тем удачнее будет год. Также было запрещено клеветать, распространять сплетни и злословить, чтобы не стать предметом сплетен.
К тому же в этот день не принято было хвастаться своими достижениями, успехами и красотой. Считалось, что это может привести к вреду самому себе.
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