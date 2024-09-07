Явка избирателей в Подмосковье к 18 часам 7 сентября составила 16,55%

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Явка избирателей в Подмосковье, где идут выборы депутатов Советов депутатов городских округов, по состоянию на 18:00 7 сентября составила 16,55%. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
На избирательных участках проголосовали 11,02% избирателей, при помощи дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 78,44% избирателей.
Выборы и довыборы в Советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Московской области. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
По информации Мособлдумы, в 2024 году выборы в Советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Выборы и довыборы в Советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Московской области. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
По информации Мособлдумы, в 2024 году выборы в Советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Алина Юрчак