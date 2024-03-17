Явка на президентских выборах в Московской области превысила 60%

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Явка на выборах президента России в Подмосковье к полудню составила 3 741 791 человек. Это 60,2% от общего числа избирателей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привёл председатель Избирательной комиссии Московской областной Илья Берёзкин.
«Явка на основных участках составила 55%. Это те люди, которые посетили УИКи. Посредствам ДЭГ в выборах приняли участие 798 873 избирателя. На данный момент это составляет 92,5% от всех заявок, которые подали наши избиратели. Но цифра обновляется ежеминутно», – сказал Берёзкин.Он обратил внимание на большое число наблюдателей на участках в этом избирательном цикле.
«Все эти дни они работают совместно с комиссиями. Благодаря видеонаблюдению мы видим обстановку, которая в реальном времени происходит на наших УИКах. Это, в том числе, помогает нам развенчивать все мифы, фейки, которые появляются в средствах массовой информации», – добавил председатель Мособлизбиркома.Помимо этого, он отметил, что большое количество вопросов, возникающих у избирателей в ходе электорального периода, помогает решать «Служба заботы».
«Служба заботы» Избирательной комиссии Московской области традиционно взаимодействует с Центром общественного наблюдения. Это взаимодействие позволяет нам обрабатывать довольно большой объём вопросов, которые возникают у избирателей», – рассказал Берёзкин.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. Как заявил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, сегодня в регионе ожидается самая большая явка за три дня.
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Лора Луганская