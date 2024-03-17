Черногорская журналистка Миюшкович назвала голосование в Подмосковье прозрачным

Фото: Радио 1
Весь процесс голосования на выборах президента России в Московской области очень прозрачный. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказала журналистка из Черногории Драгана Миюшкович. Она поделилась впечатлениями от экскурсии по Центру общественного наблюдения за выборами в Подмосковье.
«Процесс очень прозрачный, все очень открыты к нашим вопросам. И это создаёт прекрасную картину России, особенно во времена, когда нарратив западных средств массовой информации совершенно другой. Я была здесь на конференции в 2019 году в Министерстве иностранных дел. Даже тогда всё было очень хорошо, а сейчас всё совершенно прекрасно», – отметила Миюшкович.Ранее сообщалось, что Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области посетили делегации иностранных наблюдателей.
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Лора Луганская