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Иностранцы планируют перенять опыт работы подмосковного Центра наблюдения за выборами

17 марта 2024, 12:40
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Делегации иностранных наблюдателей познакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области, передаёт корреспондент «Радио 1». Посмотреть, как в регионе проходит третий день выборов президента России, в Одинцово приехали представители таких стран, как Мали, Бурунди, ЦАР, Чад, Буркина-Фасо, Республика Конго, Коморы, Мадагаскар и Сенегал. Для гостей провели экскурсию и рассказали о работе ЦОНа.
В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. избирательных участках. Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

«Население может доверять выборам – они проходят нормально, нарушений нет. В России очень высокий уровень технологичности при голосовании. Замечательно, что у русских избирателей есть варианты – проголосовать традиционно, электронным способом, мобильно и даже из дома. Где бы ни находились жители России, они могут голосовать отовсюду», – отметил представитель республики Чад Хамай Макоре Мадам-Котоко.

Он рассказал, что часто наблюдает за выборами в Африке, но за рубежом впервые, и отметил, что хотел бы перенять российский опыт наблюдения.
«Хочу посоветовать всем странам брать с вас пример. Это очень профессиональный подход, которому можно доверять. Он позволяет людям убедиться, что всё проходит хорошо, что нет никаких подмен», – сказал наблюдатель.

«Центр общественного наблюдения для нас – абсолютно новое явление. В нашей стране подобного не существует. Мы поняли необходимость того, чтобы централизовать процесс наблюдения за голосованием и в нашей стране. Если во время голосования допускаются какие-то нарушения, их можно выявить благодаря существованию такого центра. Во-первых, это обеспечивает отсутствие нарушений, во-вторых, гарантирует честность выборов и стабильность всей избирательной системы. Именно новые технологии обеспечивают открытость системы и возможность наблюдать за выборами», – поделился наблюдатель из ЦАР Матиас Бартелеми Моруба.
Ранее сообщалось, что, помимо представителей Общественной палаты региона, кандидатов в президенты и политических партий, в Подмосковье за голосованием следят около 150 иностранных наблюдателей и члены Миссии СНГ. На избирательных участках Подмосковья работают пять делегаций международных наблюдателей.

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#выборы
#голосование
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Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 12 часам
17 марта 2024, 12:10

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мособлизбирком назвал явку избирателей на территории Подмосковья по состоянию на 12 часов. На участки пришли 2 942 918 человек, то есть 54,99%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 798 873 человека – 92,48% от общего числа подавших заявления.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.

Как ранее заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, сегодня в регионе ожидается самая большая явка за три дня голосования.

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В Московской области ждут самую большую явку избирателей за три дня голосования
#выборы
#голосование
#явка
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
#избиратели
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#россия
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Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой
Посол Мешков: призывы Макрона к войне вызывают отторжение и в России, и в ЕС
17 марта 2024, 12:10

Фото: посольство России во Франции

Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что призывы президента Франции Эммануэля Макрона к возможной третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в странах Евросоюза.
Он подчеркнул, что такие заявления вызывают не только удивление, но и отрицательную реакцию по всему миру, передает РИА Новости.

Ранее в интервью изданию Parisien Макрон не исключил возможности военных действий Франции на Украине в будущем. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции обсудил возможность направления войск на Украину, хотя консенсус в этом вопросе пока не достигнут.

Недавно он также подчеркнул, что Франция не ставит себе ограничений в оказании помощи Украине.

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В России отреагировали на информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками Москвы
Сенатор Карасин: информацию об оказании помощи ВСУ союзниками РФ надо проверять
17 марта 2024, 11:45

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что информацию о том, что снаряды ВСУ отправляют некоторые союзники России, нужно проверить, приводит его слова «Лента.ру».
Прежде сообщалось, что издание The Wall Street Journal написало о том, что союзники Москвы направляют вооружение ВСУ. Авторы статьи заявили, что на это указывают данные некоторых чешских чиновников.

При этом какие именно страны сотрудничают с Украиной не сообщалось. Журналисты американского издания отметили, что точно не идёт речь об африканских странах, которые отвергли подобное предложение от США.

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На удалённых территориях Подмосковья работают 285 передвижных пунктов голосования
17 марта 2024, 11:27

Фото: Радио 1

Жители удалённых территорий Подмосковья голосуют на 285 передвижных пунктах. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. По его словам, жители отдалённых сёл и деревень могут выполнить свой гражданский долг на выборах главы государства в основной день голосования. Для этого созданы все условия.
«У нас оборудовано 409 специальных передвижных пунктов для голосования. Из них 285 используются для голосования на удалённых территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, и где отсутствует предназначенное для этого помещение. Также подготовлено 124 автобуса. Это резервные пункты для голосования на случай возникновения нештатной ситуации. Впрочем, это не только автобусы, но это и запасные помещения, куда можно оперативно перейти в случае острой необходимости», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.

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«Служба заботы» приняла более 38,8 тыс. обращений от подмосковных избирателей

В Московской области ждут самую большую явку избирателей за три дня голосования

Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 10 утра 17 марта
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#руслан фурс
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#московская область
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«Служба заботы» приняла более 38,8 тыс. обращений от подмосковных избирателей
17 марта 2024, 11:15

Фото: Радио 1

В «Службу заботы» Мособлизбиркома за период избирательной кампании поступило более 38,8 тыс. обращений. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привёл секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.
«Всего за период избирательной кампании в службу поступило 38 800 с лишним обращений. Это большая цифра. И количество информации о каких-то проблемах, вопросах, нарушениях, конфликтных ситуациях по сравнению с предыдущими кампаниями снизилось. Я на всякий случай скажу телефон, чтобы жители могли связаться с нашими специалистами и консультантами: 8 (800) 550-97-44», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он напомнил, что «Служба заботы» призвана помочь избирателям по самым разным аспектам выборов – от консультаций до психологической помощи.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.

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#выборы
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#руслан фурс
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В Московской области ждут самую большую явку избирателей за три дня голосования
17 марта 2024, 10:45

Фото: Радио 1

В Подмосковье сегодня ожидается самая большая явка избирателей за три дня голосования на выборах президента России. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«По традиции в основной, финальный, день голосования мы ожидаем явку, часто гораздо большую, чем в первый, и тем более во второй дни», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он также рассказал о старте финального дня голосования на выборах.
«Сегодня в 8 утра в регионе открылись 3985 участков. Из них 3928 образованы в общем порядке, ещё 57 участков в 27 городских округах Подмосковья - в местах временного пребывания избирателей. 39 из них открыли в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три - в воинских частях, по два – в аэропортах и на предприятиях», – отметил Фурс.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#мособлизбирком
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Посол Грызлов заявил о поступившей угрозе подрыва Генконсульства РФ в Бресте
17 марта 2024, 10:45

Фото: iStock/RamonCast

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что поступила угроза о подрыве Генконсульства РФ в Бресте, передает Sputnik Беларусь.
Прежде сообщалось, что в Белоруссии сформированы избирательные участки для голосования. Граждане РФ, проживающие в республике, могут отдать голос на шести участках.

Грызлов сообщил, что уже более 2, 5 тысяч человек проголосовали.

По его словам, в связи с проведением выборов, поступила угроза о подрыве подрыве Генконсульства России в Бресте. В настоящее время принимаются все необходимые меры безопасности. Информация проверяется.

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#выборы
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Asharq News: Российская ПВО вышла на новый уровень на фоне атак ВСУ
17 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/Diy13

Российские системы ПВО вышли на новый уровень из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский, приводит его слова Asharq News.
По его словам, участившиеся атаки ВСУ на российские территории способствовали тому, что Россия улучшила и модернизировала системы воздушной обороны.

Бендерский подчеркнул, что одними из самых эффективных комплексов стали «Енисей» и «Валдай», которые способны фиксировать угрозу на расстоянии нескольких сотен километров.

Ранее сообщалось, что Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot.

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#россия
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Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 10 утра 17 марта
17 марта 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Стала известная явка избирателей на выборах президента России на территории Московской области по состоянию на 10 утра 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Явка на избирательных участках составила 2 767 710 человек, то есть 51,76%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 791 347 человек. Это 91,61% от общего числа подавших заявления», – говорится в сообщении.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

В Московской области открыто избирательных 3 985 участков. О намерении отдать голос онлайн ранее заявили 780,6 тыс. человек.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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В Московской области открыты 57 временных участков по выборам президента

В Подмосковье стартовал основной день голосования на выборах президента
#мособлизбирком
#явка
#избиратели
#голосование
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#президент
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