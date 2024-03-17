Иностранцы планируют перенять опыт работы подмосковного Центра наблюдения за выборами

Фото: Радио 1
Делегации иностранных наблюдателей познакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области, передаёт корреспондент «Радио 1». Посмотреть, как в регионе проходит третий день выборов президента России, в Одинцово приехали представители таких стран, как Мали, Бурунди, ЦАР, Чад, Буркина-Фасо, Республика Конго, Коморы, Мадагаскар и Сенегал. Для гостей провели экскурсию и рассказали о работе ЦОНа.
В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. избирательных участках. Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.
Он рассказал, что часто наблюдает за выборами в Африке, но за рубежом впервые, и отметил, что хотел бы перенять российский опыт наблюдения.
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«Население может доверять выборам – они проходят нормально, нарушений нет. В России очень высокий уровень технологичности при голосовании. Замечательно, что у русских избирателей есть варианты – проголосовать традиционно, электронным способом, мобильно и даже из дома. Где бы ни находились жители России, они могут голосовать отовсюду», – отметил представитель республики Чад Хамай Макоре Мадам-Котоко.
«Хочу посоветовать всем странам брать с вас пример. Это очень профессиональный подход, которому можно доверять. Он позволяет людям убедиться, что всё проходит хорошо, что нет никаких подмен», – сказал наблюдатель.
«Центр общественного наблюдения для нас – абсолютно новое явление. В нашей стране подобного не существует. Мы поняли необходимость того, чтобы централизовать процесс наблюдения за голосованием и в нашей стране. Если во время голосования допускаются какие-то нарушения, их можно выявить благодаря существованию такого центра. Во-первых, это обеспечивает отсутствие нарушений, во-вторых, гарантирует честность выборов и стабильность всей избирательной системы. Именно новые технологии обеспечивают открытость системы и возможность наблюдать за выборами», – поделился наблюдатель из ЦАР Матиас Бартелеми Моруба.Ранее сообщалось, что, помимо представителей Общественной палаты региона, кандидатов в президенты и политических партий, в Подмосковье за голосованием следят около 150 иностранных наблюдателей и члены Миссии СНГ. На избирательных участках Подмосковья работают пять делегаций международных наблюдателей.
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Лора Луганская