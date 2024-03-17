Явка на президентских выборах в Подмосковье к 15 часам преодолела 4 млн избирателей

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова
Мособлизбирком объявил явку избирателей Подмосковья на выборах президента России по состоянию на 15 часов.
«На участки пришли 3 326 348 человек. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 808 002 избирателей», – говорится в телеграм-канале комиссии.Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин заявил, что к полудню явка в регионе превысила 60%.
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