Лазутина спрогнозировала рост популярности дистанционного электронного голосования

Фото: Радио 1
Такая форма волеизъявления, как дистанционное электронное голосование, в будущем продолжит набирать популярность. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такой прогноз дала первый зампред Мособлдумы, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. В заключительный день голосования на выборах президента Росси она посетила Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Я как депутат часто бываю в школах и медучреждениях, то есть там, где работают наши бюджетники. И многие из них довольны такой формой голосования. Она им нравится, тем более, сейчас у всех такие замечательные телефоны. Жизнь очень быстрая, и хорошо, что есть такая возможность. Люди овладевают этой несложной техникой. Для большинства ДЭГ – это просто удобно», – уверена Лазутина.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. В Московской области зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. В регионе открыто 3 985 участков. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
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