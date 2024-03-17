Лазутина спрогнозировала рост популярности дистанционного электронного голосования

Жители удалённых территорий Подмосковья голосуют на 285 передвижных пунктах. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. По его словам, жители отдалённых сёл и деревень могут выполнить свой гражданский долг на выборах главы государства в основной день голосования. Для этого созданы все условия.