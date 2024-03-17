Военкор Куксенкова отметила качество видеонаблюдения на выборах в Подмосковье

Делегации иностранных наблюдателей познакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области, передаёт корреспондент «Радио 1». Посмотреть, как в регионе проходит третий день выборов президента России, в Одинцово приехали представители таких стран, как Мали, Бурунди, ЦАР, Чад, Буркина-Фасо, Республика Конго, Коморы, Мадагаскар и Сенегал. Для гостей провели экскурсию и рассказали о работе ЦОНа.