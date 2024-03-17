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Военкор Куксенкова отметила качество видеонаблюдения на выборах в Подмосковье

17 марта 2024, 14:53
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Военкор, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО и член наблюдательного совета Фонда «Защитники Отечества» Ирина Куксенкова познакомилась с работой Центра общественного наблюдения за выборами президента в Подмосковье. Как передаёт корреспондент «Радио 1», она обратила внимание на высокое качество картинки видеонаблюдения.
«Картинка для своего профиля качественная. Это улучшенные камеры, всё видно, но без деталей, без личных данных. В целом картинка отображает обстановку: всё наглядно, доступно, понятно и прозрачно», – подчеркнула Кусенкова.
Она рассказала, что сама воспользовалась возможностями дистанционного электронного голосования.

«Я голосовала электронно, мне это проще и ближе. А мои родители голосовали как в старые добрые времена – через бюллетени, в Красногорске. Очень круто, что есть выбор – можно и так, и так. Участие в выборах – это гражданский долг каждого человека, который живет в нашей стране. Это очень ответственное дело, будущее России», – поделилась военкор.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. В Московской области зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. В регионе открыто 3 985 участков. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.

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#голосование
#выборы
#президент
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Депутат Майданов отметил высокую явку молодёжи на выборах президента
17 марта 2024, 15:36

Фото: Радио 1

Депутат Государственной думы Денис Майданов заметил высокую явку молодёжи на выборах президента. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом он заявил в Центре общественного наблюдения за выборами в Подмосковье, где побывал в заключительный день голосования.
«Это очень радует. Молодёжь понимает, что от неё зависит будущее. Молодые формируют будущее для самих себя и вверяют свою страну сильному лидеру. Думаю, что сегодня у всего Запада вызывает огромное удивление то, как голосуют наша страна, с каким энтузиазмом и сплочением мы идем к своему будущему», – сказал депутат.
Он также дал высокую оценку работе центра, расположенного в Одинцове.
«Мы видим порядка 4 тыс. участков по Подмосковью, куда мы можем попасть с помощью камер в режиме реального времени, посмотреть, как идёт работа. На остальных установлены видеорегистраторы, которые тоже будут хранить информацию в течение года. В случае необходимости на любом участке можно от начала до конца просмотреть его работу и сделать какие-то заключения, если они будут нужны», – заключил Майданов.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.

Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

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#выборы
#голосование
#президент
#россия
#одинцово
#депутат
#госдума
#денис майданов
#цон
#подмосковье
#московская область
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Явка на президентских выборах в Подмосковье к 15 часам преодолела 4 млн избирателей
17 марта 2024, 15:17

Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова

Мособлизбирком объявил явку избирателей Подмосковья на выборах президента России по состоянию на 15 часов.
«На участки пришли 3 326 348 человек. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 808 002 избирателей», – говорится в телеграм-канале комиссии.
Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин заявил, что к полудню явка в регионе превысила 60%.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. По данным секретаря Мособлизбиркома Руслана Фурса, сегодня в регионе ожидается самая высокая явка за три дня.

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#явка
#мособлизбирком
#выборы
#президент
#россия
#избиратели
#московская область
#подмосковье
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Лазутина спрогнозировала рост популярности дистанционного электронного голосования
17 марта 2024, 14:37

Фото: Радио 1

Такая форма волеизъявления, как дистанционное электронное голосование, в будущем продолжит набирать популярность. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такой прогноз дала первый зампред Мособлдумы, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. В заключительный день голосования на выборах президента Росси она посетила Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Я как депутат часто бываю в школах и медучреждениях, то есть там, где работают наши бюджетники. И многие из них довольны такой формой голосования. Она им нравится, тем более, сейчас у всех такие замечательные телефоны. Жизнь очень быстрая, и хорошо, что есть такая возможность. Люди овладевают этой несложной техникой. Для большинства ДЭГ – это просто удобно», – уверена Лазутина.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. В Московской области зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. В регионе открыто 3 985 участков. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.

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Иностранцы планируют перенять опыт работы подмосковного Центра наблюдения за выборами
#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#цон
#наблюдатели
#мособлдума
#дэг
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Наблюдатель из Эсватини назвала применение подмосковного ЦОНа уникальной технологией
17 марта 2024, 14:15

Фото: Радио 1

Наблюдатель из Эсватини Комбисайл Дламини считает работу Центра общественного наблюдения за выборами президента в Подмосковье уникальной технологией. Как передаёт корреспондент «Радио 1», в составе иностранной делегации она познакомилась с работой расположенного в Одинцове центра.
«Всё, что мы увидели в Центре наблюдения, крайне впечатляюще. Нам дали много информации о камерах видеонаблюдения, о том, что картинка идёт в нескольких измерениях, что в зоне доступа все УИКи Московской области. О любой проблеме мгновенно будет известно. Мы думаем, что это единственная и первая в своём роде подобная система, и это уникальная технология», – сказала Комбисайл.
Гостья, которая работает первым секретарём Комиссии по выборам и границам Королевства Эсватини, призвала использовать подмосковный опыт будет у себя на родине. «Мы очень рады, что можем обменяться опытом с организаторами проведения выборов в России. Надеемся, что и у вас будет какая-то возможность узнать что-то новое из нашего опыта проведения выборов», – поделилась Дламини.

Ранее сообщалось, что, помимо представителей Общественной палаты региона, кандидатов в президенты и политических партий, в Подмосковье за голосованием следят около 150 иностранных наблюдателей и члены Миссии СНГ. На избирательных участках региона работают пять делегаций международных наблюдателей. Две из них побывали сегодня в Центре общественного наблюдения за выборами президента.

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Явка на президентских выборах в Московской области превысила 60%
#московская область
#подмосковье
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#наблюдатели
#цон
#одинцово
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Явка на президентских выборах в Московской области превысила 60%
17 марта 2024, 13:31

Фото: Радио 1

Явка на выборах президента России в Подмосковье к полудню составила 3 741 791 человек. Это 60,2% от общего числа избирателей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привёл председатель Избирательной комиссии Московской областной Илья Берёзкин.
«Явка на основных участках составила 55%. Это те люди, которые посетили УИКи. Посредствам ДЭГ в выборах приняли участие 798 873 избирателя. На данный момент это составляет 92,5% от всех заявок, которые подали наши избиратели. Но цифра обновляется ежеминутно», – сказал Берёзкин.
Он обратил внимание на большое число наблюдателей на участках в этом избирательном цикле.
«Все эти дни они работают совместно с комиссиями. Благодаря видеонаблюдению мы видим обстановку, которая в реальном времени происходит на наших УИКах. Это, в том числе, помогает нам развенчивать все мифы, фейки, которые появляются в средствах массовой информации», – добавил председатель Мособлизбиркома.
Помимо этого, он отметил, что большое количество вопросов, возникающих у избирателей в ходе электорального периода, помогает решать «Служба заботы».
«Служба заботы» Избирательной комиссии Московской области традиционно взаимодействует с Центром общественного наблюдения. Это взаимодействие позволяет нам обрабатывать довольно большой объём вопросов, которые возникают у избирателей», – рассказал Берёзкин.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. Как заявил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс, сегодня в регионе ожидается самая большая явка за три дня.

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#выборы
#явка
#избиратели
#мособлизбирком
#илья берёзкин
#московская область
#подмосковье
#президент
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Черногорская журналистка Миюшкович назвала голосование в Подмосковье прозрачным
17 марта 2024, 13:18

Фото: Радио 1

Весь процесс голосования на выборах президента России в Московской области очень прозрачный. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказала журналистка из Черногории Драгана Миюшкович. Она поделилась впечатлениями от экскурсии по Центру общественного наблюдения за выборами в Подмосковье.
«Процесс очень прозрачный, все очень открыты к нашим вопросам. И это создаёт прекрасную картину России, особенно во времена, когда нарратив западных средств массовой информации совершенно другой. Я была здесь на конференции в 2019 году в Министерстве иностранных дел. Даже тогда всё было очень хорошо, а сейчас всё совершенно прекрасно», – отметила Миюшкович.
Ранее сообщалось, что Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области посетили делегации иностранных наблюдателей.

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#голосование
#выборы
#президент
#россия
#журналистика
#цон
#одинцово
#подмосковье
#московская область
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Иностранцы планируют перенять опыт работы подмосковного Центра наблюдения за выборами
17 марта 2024, 12:40

Фото: Радио 1

Делегации иностранных наблюдателей познакомились с работой Центра общественного наблюдения за выборами в Московской области, передаёт корреспондент «Радио 1». Посмотреть, как в регионе проходит третий день выборов президента России, в Одинцово приехали представители таких стран, как Мали, Бурунди, ЦАР, Чад, Буркина-Фасо, Республика Конго, Коморы, Мадагаскар и Сенегал. Для гостей провели экскурсию и рассказали о работе ЦОНа.
В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. избирательных участках. Рабочие места оборудованы компьютерами с доступом к системе видеонаблюдения в режиме реального времени. В случае необходимости можно запросить видеозапись и посмотреть, что, происходило ранее на том или ином участке. В центре работают журналисты, проходят брифинги, где оглашается вся актуальная информация о выборах.

«Население может доверять выборам – они проходят нормально, нарушений нет. В России очень высокий уровень технологичности при голосовании. Замечательно, что у русских избирателей есть варианты – проголосовать традиционно, электронным способом, мобильно и даже из дома. Где бы ни находились жители России, они могут голосовать отовсюду», – отметил представитель республики Чад Хамай Макоре Мадам-Котоко.
Он рассказал, что часто наблюдает за выборами в Африке, но за рубежом впервые, и отметил, что хотел бы перенять российский опыт наблюдения.
«Хочу посоветовать всем странам брать с вас пример. Это очень профессиональный подход, которому можно доверять. Он позволяет людям убедиться, что всё проходит хорошо, что нет никаких подмен», – сказал наблюдатель.

«Центр общественного наблюдения для нас – абсолютно новое явление. В нашей стране подобного не существует. Мы поняли необходимость того, чтобы централизовать процесс наблюдения за голосованием и в нашей стране. Если во время голосования допускаются какие-то нарушения, их можно выявить благодаря существованию такого центра. Во-первых, это обеспечивает отсутствие нарушений, во-вторых, гарантирует честность выборов и стабильность всей избирательной системы. Именно новые технологии обеспечивают открытость системы и возможность наблюдать за выборами», – поделился наблюдатель из ЦАР Матиас Бартелеми Моруба.
Ранее сообщалось, что, помимо представителей Общественной палаты региона, кандидатов в президенты и политических партий, в Подмосковье за голосованием следят около 150 иностранных наблюдателей и члены Миссии СНГ. На избирательных участках Подмосковья работают пять делегаций международных наблюдателей.

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#выборы
#голосование
#наблюдатели
#цон
#одинцово
#иностранцы
#президент
#россия
#подмосковье
#московская область
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Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 12 часам
17 марта 2024, 12:10

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мособлизбирком назвал явку избирателей на территории Подмосковья по состоянию на 12 часов. На участки пришли 2 942 918 человек, то есть 54,99%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 798 873 человека – 92,48% от общего числа подавших заявления.
В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.

Как ранее заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, сегодня в регионе ожидается самая большая явка за три дня голосования.

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#выборы
#голосование
#явка
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
#избиратели
#президент
#россия
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Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой
Посол Мешков: призывы Макрона к войне вызывают отторжение и в России, и в ЕС
17 марта 2024, 12:10

Фото: посольство России во Франции

Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что призывы президента Франции Эммануэля Макрона к возможной третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в странах Евросоюза.
Он подчеркнул, что такие заявления вызывают не только удивление, но и отрицательную реакцию по всему миру, передает РИА Новости.

Ранее в интервью изданию Parisien Макрон не исключил возможности военных действий Франции на Украине в будущем. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции обсудил возможность направления войск на Украину, хотя консенсус в этом вопросе пока не достигнут.

Недавно он также подчеркнул, что Франция не ставит себе ограничений в оказании помощи Украине.

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