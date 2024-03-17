Военкор Куксенкова отметила качество видеонаблюдения на выборах в Подмосковье

Фото: Радио 1
Военкор, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО и член наблюдательного совета Фонда «Защитники Отечества» Ирина Куксенкова познакомилась с работой Центра общественного наблюдения за выборами президента в Подмосковье. Как передаёт корреспондент «Радио 1», она обратила внимание на высокое качество картинки видеонаблюдения.
«Картинка для своего профиля качественная. Это улучшенные камеры, всё видно, но без деталей, без личных данных. В целом картинка отображает обстановку: всё наглядно, доступно, понятно и прозрачно», – подчеркнула Кусенкова.Она рассказала, что сама воспользовалась возможностями дистанционного электронного голосования.
«Я голосовала электронно, мне это проще и ближе. А мои родители голосовали как в старые добрые времена – через бюллетени, в Красногорске. Очень круто, что есть выбор – можно и так, и так. Участие в выборах – это гражданский долг каждого человека, который живет в нашей стране. Это очень ответственное дело, будущее России», – поделилась военкор.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов. В Московской области зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. В регионе открыто 3 985 участков. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
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