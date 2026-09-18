В России стартовали выборы депутатов Госдумы

18 сентября 2026, 08:03

Фото: iStock/Artmim

В России началось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва.





Избирательные участки будут работать с 18 по 20 сентября с 08:00 до 20:00.



Отдать свой голос можно как традиционным способом на участке, взяв бумажный бюллетень, или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на портале vybory.gov.ru с предварительной авторизацией на портале «Госуслуги».



Также доступен формат голосования на дому, которым могут воспользоваться граждане, имеющие ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки.



Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в преддверии выборов призвал россиян ответственно отнестись к голосованию и принять взвешенное решение.





«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», — отметил глава государства.