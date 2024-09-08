Явка на выборы на территории Подмосковья составляет 19.80%

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На 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, передает Мособлизбирком. Там уточнили, что показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%, а на избирательных участках — 14.04%.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на 10 часов 8 сентября составляла 16.55%.
Выборы в Советы депутатов проходят в 28 городских подмосковных округах в период с 6 по 8 сентября. С данными о кандидатах, а также списках и избирательных участках можно ознакомиться на цифровом сервисе ЦИК России.
По информации Мособлдумы, в текущем году голосование в Советы депутатов затронет треть всех избирателей региона, что составляет больше 2.5 миллиона человек.
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Выборы в Советы депутатов проходят в 28 городских подмосковных округах в период с 6 по 8 сентября. С данными о кандидатах, а также списках и избирательных участках можно ознакомиться на цифровом сервисе ЦИК России.
По информации Мособлдумы, в текущем году голосование в Советы депутатов затронет треть всех избирателей региона, что составляет больше 2.5 миллиона человек.
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Никита Кротов