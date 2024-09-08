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Явка на выборы на территории Подмосковья составляет 19.80%

08 сентября 2024, 12:47
Фото: istockphoto/nemchinowa

Фото: istockphoto/nemchinowa

На 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, передает Мособлизбирком. Там уточнили, что показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%, а на избирательных участках — 14.04%.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на 10 часов 8 сентября составляла 16.55%.

Выборы в Советы депутатов проходят в 28 городских подмосковных округах в период с 6 по 8 сентября. С данными о кандидатах, а также списках и избирательных участках можно ознакомиться на цифровом сервисе ЦИК России.



По информации Мособлдумы, в текущем году голосование в Советы депутатов затронет треть всех избирателей региона, что составляет больше 2.5 миллиона человек.

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#подмосковье
#новости
Путин: Москва является оплотом российской государственности
08 сентября 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Москва — оплот российской государственности, заявил президент России Владимир Путин в рамках поздравления москвичей с Днем города на праздничном концерте в «Зарядье».
«(Москва — прим. ред.) — это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», — сказал глава государства.

Он отметил, что у каждого человека, где бы он ни родился и ни вырос, особое отношение к Москве.

«Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России», — заключил Путин.

Москве в этом году исполнилось 877 лет. День города отмечается 7-8 сентября.

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Экс-премьер РФ назвал Зеленского «обреченным»
Экс-премьер РФ Степашин назвал Зеленского «обреченным»
08 сентября 2024, 11:11

Глава киевского режима Владимир Зеленский сейчас является обреченным человеком, при том, что раньше был «замечательным ведущим», пишет ТАСС со ссылкой на российского экс-премьера Сергея Степашина.
«Кто такой Зеленский? Клоун. Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», - прокомментировал Степашин.
Во время предвыборной гонки на Украине Зеленский обещал прекратить конфликт. На фоне его предшественника Петра Порошенко Зеленскому поверила большая часть украинцев. Теперь же Зеленский узурпировал власть в республике, а его срок истек 20 мая 2024 года.

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Экс-евродепутат назвал ошибкой разрыв отношений между ЕС и Россией
Экс-депутат Шопрад: промышленники Франции считают разрыв с Россией ошибкой
08 сентября 2024, 10:43

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Экс-евродепутат и политический аналитик Эмерик Шопрад высказал мнение, что большинство ключевых руководителей в промышленности Франции считает разрыв связей с Россией ошибочным шагом. Об этом сообщает РИА Новости.
Аналитик отметил, что промышленники полагают, что прекращение отношений с РФ открывает возможности для Китая занять место Франции и других европейских стран на российском рынке. Шопрад добавил, что, по мнению многих, именно европейцы страдают от санкций, и им стоит рассмотреть возможность возвращения к сотрудничеству с Россией.

Ранее заместитель главы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине и гуманитарного сотрудничества с Россией в Европе изменяется, уходя от полного неприятия взаимодействия. Он отметил, что это происходит, несмотря на распространение «небылиц о России» в СМИ.

В конце августа агентство Reuters сообщало, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост в ряде секторов, несмотря на западные санкции, введенные из-за конфликта на Украине

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На Западе признали катастрофическое положение ВСУ
CNN: ВСУ катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе, военные истощены
08 сентября 2024, 10:25

Фото: istock/Jakub Laichter

ВСУ катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе, военные деморализованы и истощены. Об этом пишет CNN. Отмечается, что особенно тяжелая для украинских боевиков ситуация складывается в районе Красноармейска.
«За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии», — указано в статье.
Вместе с тем один из командиров ВСУ, решивший остаться анонимным, рассказал CNN, что многие новобранцы, если им удается выжить после первого боя, отказываются воевать, покидают свои позиции или пытаются сбежать.

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#новости
#всу
#солдат
#донбасс
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Стало известно, на что НАТО пытается спровоцировать Россию
Аналитик Эскобар: Запад пытается спровоцировать Россию на войну с НАТО
08 сентября 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Государства в составе НАТО, которые координируют атаки ВСУ по России, пытаются спровоцировать Москву на ответный удар по Европе, чтобы развязать войну с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в беседе с РИА Новости. По его словам, Запад таким образом рассчитывает задействовать пятую статью НАТО, согласно которой нападение на одного из членов блока воспринимается как атака на весь альянс.
«Они провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как «Россия теперь атакует гражданских в Европе», — пояснил Эскобар.
Ранее итальянское издание Fatto Quotidiano признало, что конфликт на Украине достиг переломного момента. По мнению обозревателей, боевики ВСУ не смогут самостоятельно уйти от поражения.
«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — говорилось в сообщении.
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#россия
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#украина
#нато
#всу
#атака
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МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России
08 сентября 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Ludmila Lozovaya

Совместные усилия компетентных органов Узбекистана и России привели к возвращению в республику 14 детей, оставшихся без присмотра родителей в России, сообщает информационное агентство «Дунё» узбекистанского МИД.
Согласно информации, представители генерального консульства, совместно с министерством внутренних дел и здравоохранения Узбекистана, а также сотрудниками Санкт-Петербургского учреждения временного ухода за несовершеннолетними, организовали возвращение детей, нуждающихся в социальной защите.

Большинство родителей этих детей были депортированы из России за нарушение миграционного законодательства. Генеральное консульство обеспечило детей необходимыми документами для их возвращения на родину, добавили в агентстве.

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#узбекистан
#мид рф
#россия
#дети
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Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании
08 сентября 2024, 07:48

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа бежал из страны и получил убежище в Испании. Об этом сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес в своем телеграм-канале. По ее словам, до этого оппозиционер скрывался в испанском посольстве.
«Сегодня, 7 сентября, оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — написала она.
Ранее генпрокуратура Венесуэлы сообщала, что суд выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса, который трижды не пришел по повестке на дачу показаний. Ведомство расследует дело о публикации недостоверных результатов выборов, а также подстрекательство к насилию на улицах.
«Венесуэла предоставила должное охранное свидетельство ради спокойствия и политического мира в государстве. Этим подтверждается уважение к Закону, которым руководствуется в своих действиях на международной арене Боливарианская Республика Венесуэла», — написала Родригес.
В конце августа верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избирательной комиссии и признал Николаса Мадуро избранным президентом страны с 2025 по 2031 год.
«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — указано в сообщении.
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Сообщников актера Канахина* из РДК** объявили в международный розыск за атаку под Брянском
Сообщников Канахина из РДК объявили в международный розыск за атаку под Брянском
08 сентября 2024, 07:39

Фото: istockphoto/Prathaan

В России объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина* из РДК** — начальника организации Александра Галанова* и участника Алексея Огурцова*, которые вместе с ним совершили террористическую атаку в Брянской области в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Также отмечается, что оба сообщника заочно арестованы московским судом.
«В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича (псевдоним - Освальд Лемох) вынесено постановление о федеральном розыске. Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск»
Канахин* сбежал на Украину после начала СВО, а затем вступил в РДК**. Вместе с Галановым* и Огурцовым* в 2023 он пересек границу в Брянской области и участвовал в боях против бойцов ВС РФ и теракте против мирных жителей.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
**запрещенная в России террористическая организация
#розыск
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#всу
#вс рф
#теракт
#террористы
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Напарник Харрис сообщил о приоритете темы ЛГБТ* в ее политике
08 сентября 2024, 06:44

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, считает вопросы ЛГБТ* приоритетом внешней политики. Губернатор штата Миннесота и кандидат в вице-президенты от Харрис Тим Уолц заявил об этом на предвыборном мероприятии в Вашингтоне.
«Она сделала соблюдение прав человека представителей ЛГБТ по всему миру приоритетом во внешней политике страны. Мы должны быть той страной, которая играет в этом ведущую роль», – сообщил политик.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп.

До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон согласовал с Белым домом запрет на вывешивание любых флагов, кроме официального, на территории посольств США в других странах.

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