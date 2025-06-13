Ynet: при ударе ВВС Израиля ликвидировано военное руководство Ирана
В результате удара ВВС Израиля по Тегерану было ликвидировано военное руководство Ирана. Об этом сообщает Ynet.
«Военное руководство Ирана, в том числе начальник Генштаба страны, могли быть ликвидированы в результате израильских ударов», — передает портал.
В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удары по целям в Иране. Атака была совершена в целях остановить иранскую ядерную программу. Сразу после начала операции в израильской армии начался призыв тысячи резервистов.