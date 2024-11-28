Южная Корея сдержанно отреагировала на просьбу Украины о покупке оружия

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Украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым обратилась к Сеулу с просьбой продать Киеву оружие, однако власти Южной Кореи отреагировали на это без энтузиазма. Об этом сообщает телеканал SBS.
В среду, 27 ноября, Умеров встретился с президентом Юн Сок Ёлем и министром обороны Ким Ён Хёном. Во время подготовки повестки визита выяснилось, что Киев выразил желание купить оружие, а не получить его от Сеула бесплатно.
Уточняется, что речь шла о приобретении зенитных ракетных комплексов «Чхонгун», метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм и радиолокационных станций для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Согласно информации телеканала, в Сеуле без энтузиазма отреагировали на просьбы Украины.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что если Южная Корея начнет поставлять Киеву оружие, отношения Сеула и Москвы будут разрушены окончательно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что речь шла о приобретении зенитных ракетных комплексов «Чхонгун», метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм и радиолокационных станций для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Согласно информации телеканала, в Сеуле без энтузиазма отреагировали на просьбы Украины.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что если Южная Корея начнет поставлять Киеву оружие, отношения Сеула и Москвы будут разрушены окончательно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова