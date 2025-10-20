За сутки в секторе Газа погибли более 50 человек, свыше 150 ранены

20 октября 2025, 15:52

Фото: iStock/Emanuel Acosta

Более 50 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа за последние сутки, ещё свыше 150 получили ранения. Об этом сообщило местное министерство здравоохранения страны в своем Telegram-канале.





С момента последнего прекращения огня 11 октября погибли 80 палестинцев, 303 человека ранены. Общее число жертв конфликта с октября 2023 года достигло 68 216 погибших и 170 361 пострадавшего.





«За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 57 погибших, 45 из них — в результате прямых атак, 12 — погибли под завалами. Ранения получили 158 человек», — уточнили в ведомстве.