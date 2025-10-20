За сутки в секторе Газа погибли более 50 человек, свыше 150 ранены
Более 50 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа за последние сутки, ещё свыше 150 получили ранения. Об этом сообщило местное министерство здравоохранения страны в своем Telegram-канале.
С момента последнего прекращения огня 11 октября погибли 80 палестинцев, 303 человека ранены. Общее число жертв конфликта с октября 2023 года достигло 68 216 погибших и 170 361 пострадавшего.
«За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 57 погибших, 45 из них — в результате прямых атак, 12 — погибли под завалами. Ранения получили 158 человек», — уточнили в ведомстве.