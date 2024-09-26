Захарова: Итальянский репортер незаконно проник в Курскую область

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала итальянских дипломатов обратить внимание на иностранного журналиста, который незаконно проник на территорию РФ. Об этом дипломат написала 26 сентября в своем Telegram-канале.
Представитель МИД обратила внимание на материалы итальянского журналиста Давиде Мария де Лука, который побывал в Курской области в сопровождении украинских военных.
Ранее ФСБ возбудила уголовные дела в отношении ряда иностранных журналистов, которые без согласования с РФ вели съемки в курской Судже.
Ранее ФСБ РФ возбудила уголовные дела в отношении некоторых иностранных журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу. Они обвиняются по части 3 статьи 322 УК — незаконное пересечение государственной границы. Статья предусматривает до 5 лет колонии.
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«Вниманию итальянских дипломатов! Возможно, на этот раз они увидят новость сразу, а не через месяц», — написала Захарова.
Ранее ФСБ возбудила уголовные дела в отношении ряда иностранных журналистов, которые без согласования с РФ вели съемки в курской Судже.
Ранее ФСБ РФ возбудила уголовные дела в отношении некоторых иностранных журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу. Они обвиняются по части 3 статьи 322 УК — незаконное пересечение государственной границы. Статья предусматривает до 5 лет колонии.
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Лия Мурадьян