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Захарова: Итальянский репортер незаконно проник в Курскую область

Захарова призвала Италию обратить внимание на их репортера под Курском
26 сентября 2024, 22:33
Фото: iStock/bwb-studio

Фото: iStock/bwb-studio

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала итальянских дипломатов обратить внимание на иностранного журналиста, который незаконно проник на территорию РФ. Об этом дипломат написала 26 сентября в своем Telegram-канале.
Представитель МИД обратила внимание на материалы итальянского журналиста Давиде Мария де Лука, который побывал в Курской области в сопровождении украинских военных.
«Вниманию итальянских дипломатов! Возможно, на этот раз они увидят новость сразу, а не через месяц», — написала Захарова.



Ранее ФСБ возбудила уголовные дела в отношении ряда иностранных журналистов, которые без согласования с РФ вели съемки в курской Судже.

Ранее ФСБ РФ возбудила уголовные дела в отношении некоторых иностранных журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу. Они обвиняются по части 3 статьи 322 УК — незаконное пересечение государственной границы. Статья предусматривает до 5 лет колонии.

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«Это будет началом конца»: Вице-премьер Италии об обновлении ядерной доктрины РФ
Сальвини: Италия обеспокоена обновлением ядерной доктрины России
26 сентября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/okfoto

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил беспокойство по поводу обновление ядерной доктрины России. Об этом лидер партии «Лига» заявил 26 сентября.
«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», — цитирует посла РИА Новости.

Также Сальвини отметил, что Италия поддерживает украинский народ и его оборону, но не согласна на использование западного оружия для ударов по территории России.

25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместная атака.

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«Украли миллионы долларов»: США обвиняет россиян в отмывании денег
США обвиняют в отмывании денег двух граждан РФ Иванова и Шахмаметова
26 сентября 2024, 22:13

Фото: istockphoto/scaliger

В США предъявили обвинение в отмывании денег двум российским гражданам Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову. Об этом сообщил американский Минюст 26 сентября.
«Двое граждан России, которым предъявлены обвинения, присвоили миллионы долларов от масштабного отмывания денег и финансировали сеть киберпреступников по всему миру. Причем Иванов содействовал наркоторговцам даркнета и операторам программ-вымогателей», — говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Также американские власти закрыли криптовалютную биржу Cryptex, откуда изъяли миллионы долларов в криптовалюте.

Документы обнародовала секретная служба США. По их данным, гражданин Сергей Иванов, известный в сети как «Талион», обвиняется в связи с сайтами по продаже данных Rescator и Joker's Stash. В число незаконных также вошли российские платежные сервисы UAPS, PinPays и PM2BTC. Второй обвиняемый, россиянин Тимур Шахмаметов, известный в сети как «JokerStash» и «Vega», продавал данные с 40 миллионов платежных карт ежегодно, сообщает секретная служба.

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#кибербезопасность
#криптовалюта
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В Германии призвали восстановить подорванные «Северные потоки»
Член АдГ Крупалла призвал восстановить «Северный поток» и «Северный поток – 2»
26 сентября 2024, 21:56

Фото: iStock/Sakramir

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2»были взорваны врагами энергетического суверенитета Германии. Их необходимо восстановить, после чего обеспечить их безопасность, заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в соцсети Х.
Он подчеркнул, что в четверг, 26 сентября, исполнилось два года с момента совершения теракта на объектах. Этот случай «перерезал артерию немецкой промышленности», в связи с чем партия требует продолжения расследования и наказания всех причастных к этим подрывам.

Крупалла сделал особый акцент на том, что «Северные потоки» необходимо отремонтировать и вновь запустить, а также обеспечить их безопасность, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

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#германия
#северный поток
#газопровод
#взрыв
#безопасность
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Россотрудничество требует запретить въезд в РФ учительнице, избившей школьника
26 сентября 2024, 21:30

Фото: iStock/Aguus

Россотрудничество требует от российских компетентных органов рассмотрения возможности запрета на въезд в страну учительницы, избившей школьника в Узбекистане. Об этом в своём Telegram-канале написал глава агентства Евгений Примаков.
Ранее по сети разлетелось видео, на котором учитель русского языка жестоко избивает ученика. Инцидент произошёл в школе Ташкента из-за того, что школьник попросить объяснить материал на русском языке.

Примаков опубликовал большой пост, в котором заявил, что этот русофобский акт не останется без внимания, а «данная особь» и её родственники никогда больше не получат возможность приехать в Россию, получить здесь образование, принять участие в стажировках и т.д.

Также глава ведомства подчеркнул, что Россотрудничество будет применять подобные меры по отношению к любому человеку, который поддержит жестокое избиение школьника. То же касается и администрации учебного заведения, если она будет оправдывать педагога и не примет необходимых в данной ситуации мер.

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#инцидент
#запрет
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США не изменили политику по ударам вглубь России после встречи Байдена и Зеленского
США не разрешили удары по России после встречи Байдена с Зеленским
26 сентября 2024, 21:06

В Белом доме заявили, что политика США по ракетным ударам ВСУ вглубь России остается неизменной. Штаты не одобрили просьбу киевского режима после встречи Зеленского и президента Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях. Речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов США», — цитирует представителя Белого дома РИА новости.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправился в США с «победным» планом Украины, чтобы получить разрешение на применение дальнобойных ракет по территории России.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил провести выборы президента Украины в 2025 году. Однако точная дата неизвестна.

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#владимир зеленский
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#джозеф байден
#белый дом
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В Германии отреагировали на обновление ядерной доктрины России
Писториус: обновление ядерной доктрины РФ не скажется на политике Германии
26 сентября 2024, 21:02

Фото: iStock/macky_ch

Обновление ядерной доктрины России никак не скажется на внешней политике НАТО и Германии. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом.
Политик отметил, что этот вопрос даже не следует комментировать, поскольку Германия идёт собственным путём и делает то, что сама считает правильным.

В среду президент России Владимир Путин предложил обновить основы госполитики в сфере ядерного сдерживания. Так, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в тот момент, когда противник, даже используя обычное вооружение, создаёт критическую угрозу суверенитету страны. Также Россия справе применить ядерные ракеты в случае агрессии против Белоруссии как союзного государства.

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#владимир путин
#указ
#ядерное политика
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«Поплакаться в жилетку»: Зеленского вывели на чистую воду после слов об уничтоженных ТЭС
Военэксперт Дандыкин: Зеленский выпрашивает деньги, заявляя об уничтоженных ТЭС
26 сентября 2024, 20:52

Президент Украины Владимир Зеленский словами о полном уничтожении в стране тепловых электростанций выпрашивает деньги у Запада. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, на Украине огромное количество ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, в том числе на Западной Украине, где не ведутся боевые действия. Часть действительно повреждённых объектов киевские власти восстанавливают, к тому же западные союзники поставляют им трансформаторы и подстанции. Это указывает на то, что Зеленский нагло врёт, пытаясь выставить Россию беспощадной и выпросить дополнительное финансирование у Запада.

Дандыкин в беседе с NEWS.ru уточнил, что станций на Украине действительно стало гораздо меньше. Но они не разрушены полностью, как на это указывает Зеленский.

Военэксперт уличил украинского президента в попытке найти выгоду: сначала он указывает на якобы успехи ВСУ на всех направлениях, а после начинает снова просить о помощи.

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#всу
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Трамп отказался от интервью с Зеленским на американском телевидении
Time: Зеленский отказался встречаться с Трампом в американской резиденции
26 сентября 2024, 20:45

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Команда украинского лидера Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. В ответ Трамп отказался от совместного интервью с Зеленским. Об этом сообщил журнал Time 26 сентября.
«Команды обсуждали возможность встречи, но украинская сторона это исключила, поскольку это могли воспринять, как поддержку кампании Трампа», — пишет Time со ссылкой на делегацию Зеленского в США.

По словам украинских чиновников, взамен Зеленский предложил Трампу выступить вместе на американском телевидении. Но после того, как представители киевского режима посетили военный завод в Пенсильвании, встреча сорвалась.
«Трамп обиделся», — заявил украинский чиновник американским журналистам.

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#зеленский
#трамп
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Генсек ООН: РФ и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов
Генсек ООН: РФ и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов
26 сентября 2024, 20:26

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Россия и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов, этому примеру должны последовать и другие ядерные страны. Об этом заявил 26 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Я также призываю Российскую Федерацию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов», — сказал Гутерреш в ходе генассамблеи ООН.

По словам генсека, мир так и не приблизился к уничтожению ядерного оружия, несмотря на огромные «экзистенциальные риски», которые оно представляет. Теперь ООН опасается новой возможной гонки вооружений между ядерными державами.
«Мы движемся в совершенно неверном направлении», — добавил Гутерреш.

Генсек ООН обозначил, что мир должен идти по пути разоружения и нераспространения ядерной угрозы.

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