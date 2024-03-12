Захарова назвала простейший способ «подмочить» имидж США

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Для создания неблагоприятного образа США достаточно постоянно показывать выступления президента страны Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Телеграм канале.
Таким образом дипломат прокомментировала отчет США о якобы подрывной деятельности российских средств массовой информации. В нем указано, что Штаты рассматривают работы российских информагентств в Латинской Америке как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе.
Представитель дипведомства заявила, что если бы российски СМИ хотели бы создавать отрицательный образ Вашингтона, то вместо затрат на репортажи и документалистику, просто включали бы выступления главы Штатов 24 часа в сутки 7 раз в неделю.
Ранее Захарова раскритиковала заявление Литвы о красных линиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Представитель дипведомства заявила, что если бы российски СМИ хотели бы создавать отрицательный образ Вашингтона, то вместо затрат на репортажи и документалистику, просто включали бы выступления главы Штатов 24 часа в сутки 7 раз в неделю.
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Алина Юрчак