Захарова о претензиях Украины на Колобка: «не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть»

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Сказочный персонаж «Зелебоба» появился в Киеве. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «ТВ Центру» претензии Украины на Колобка.
«На Украине не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Напомним, что служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка и назвала его украинским.
«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — подчеркнула СВР Украины в Facebook*.
Подобным образом украинская спецслужба отреагировала на презентацию пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в марокканском Рабате. Ее подготовили ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом.
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Ольга Енгалычева