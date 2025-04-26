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Захарова о претензиях Украины на Колобка: «не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть»

Мария Захарова: На Украине появился сказочный персонаж Зелебоба
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Сказочный персонаж «Зелебоба» появился в Киеве. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «ТВ Центру» претензии Украины на Колобка.
«На Украине не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Напомним, что служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка и назвала его украинским.

«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — подчеркнула СВР Украины в Facebook*.

Подобным образом украинская спецслужба отреагировала на презентацию пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в марокканском Рабате. Ее подготовили ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом.

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#мария захарова
#украина
#мид
#свр
Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского из-за Владимира Зеленского
The Telegraph: Ватикан пересадил Зеленского и его жену на похоронах Папы Римского
26 апреля 2025, 21:22

Владимир Зеленский

Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского Франциска из-за Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Telegraph.
Известно, что мировые лидеры должны сидеть в соответствии с названием своего государства на французском языке в алфавитном порядке.

Однако в этот раз Ватикан пренебрег собственными правилами и пересадил главу киевского режима и его жену Елену Зеленскую в первый ряд. Чета сидела рядом с президентами Индии Драупали Мурму и Венгрии Тамашем Шуйоком, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В этом же ряду находились лидер США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.

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Украина обвинила Россию в воровстве Колобка
СВР Украины обвинила РФ в присвоении Колобка
26 апреля 2025, 15:20

Фото: iStock/ Kalichka

Служба внешней разведки Украины обвинила Российскую Федерацию в присвоении Колобка и назвала его украинским. Сообщение появилось на странице службы в Facebook*.
«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — обратили внимание авторы публикации.

Подобным образом украинская спецслужба прокомментировала презентацию пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в марокканском Рабате. Презентацию подготовили ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом.

Согласно заверениям СВР Украины, Колобок — исконно украинский персонаж. Такое мнение служба объясняет отсутствием слова «коло» в современном русском языке.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что есть разные варианты судьбы Владимира Зеленского.

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#украина
#россия
#мнение
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Депутат Рады Дмитрук: Украина должна стать частью Союзного государства
26 апреля 2025, 04:48

Фото: iStock/sandsun

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил Украине стать частью Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает RT.
«Наша сила — в единстве... Поэтому уже сейчас, несмотря на войну, мы должны начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Беларусью и Украиной», — цитирует Дмитрука агентство.

Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев не позволит лишать страну права на членство в ЕС и НАТО. К тому же Украина никогда не признает ни один из новых регионов РФ. Здесь речь идет о ДНР, ЛНР, Крыме, Херсонской и Запорожской областях.

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Лавров рассказал о переговорах с США по конфликту на Украине
Лавров: Россия не будет оглашать ход переговоров с США по Украине
26 апреля 2025, 04:30

Фото: iStock/Mordolff

По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, РФ не будет оглашать ход переговоров с США по конфликту на Украине. Об этом дипломат заявил в интервью для журналистки Маргарет Бреннан.
«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», — сказал Лавров.

Помимо этого российский дипломат предложил обсудить данный вопрос с Владимиром Зеленским. По его словам, последний регулярно общается с участниками диалога через СМИ, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

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Илон Маск: настал момент положить конец конфликту на Украине
26 апреля 2025, 04:15

Фото: iStock/Diy13

Глава американского департамента государственной эффективности и предприниматель Илон Маск заявил, что настало время положить конец конфликту на Украине. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.
«Пришло время положить конец бойне», — пишет Маск.

Ранее президент США Илон Маск заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта. К тому же стороны согласовали большинство позиций, которые будут фигурировать в процессе переговоров.

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