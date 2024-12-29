Гладков: россиянин пострадал из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль

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Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника (БПЛА) в Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
В районе села Безымено вражеский дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся грузовик. Водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы.
Пострадавшего на попутном транспорте доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.
В настоящий момент уточняется информация о других возможных последствиях атаки.
Ранее сообщалось, что мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ.
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Пострадавшего на попутном транспорте доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.
В настоящий момент уточняется информация о других возможных последствиях атаки.
Ранее сообщалось, что мирный житель ДНР пострадал из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ.
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Мария Моисеева