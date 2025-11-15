Захарова ответила на обвинение депутата Друцэ в адрес поэта Пушкина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября отреагировала на высказывание депутата от правящей молдавской партии «Действие и солидарность» Михая Друцэ о поэте Александре Пушкине.
Соответствующая публикация есть в телеграм-канале дипломата.
«Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет <...> Михал Друцэ? Я его сейчас…» Так там появился первый [гей]* — говорится в посте Захаровой.Ранее Друцэ заявил, что геи* в Бессарабии появились вместе с приходом Российской империи и даже с приездом Александра Пушкина.
Перед этим, 14 ноября, Захарова комментировала разговор канцлера ФРГ Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским о беженцах с Украины. Она предположила, что глава киевского режима мог попросить у Германии дополнительную военную помощь и пообещать взамен частично закрыть границы.