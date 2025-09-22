Захарова предупредила ЕС об ответных мерах из-за конфискации российских активов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае конфискации замороженных российских активов Европу ждут не «хаос», как предположил президент Франции Эмманюэль Макрон, а очень жёсткие ответные меры со стороны Москвы.
Заявление Захаровой стало ответом на слова Макрона, который в интервью CBS News признал, что конфискация суверенных активов России невозможна без нарушения международного права и может привести к «началу полного хаоса». Глава Франции отметил, что ЕС стремится соблюдать международные нормы, чтобы избежать дестабилизации глобальной финансовой системы.
Однако Захарова уточнила, что Россия не допустит безответственных шагов. Она не конкретизировала возможные ответные действия, но ранее в МИД РФ неоднократно предупреждали, что конфискация будет расценена как «воровство» и повлечёт юридические и экономические последствия для Запада.
Всего в странах G7 и ЕС заморожено около €260 млрд активов Банка России, основная часть которых хранится в депозитарии Euroclear в Бельгии.
