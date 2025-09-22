Захарова предупредила ЕС об ответных мерах из-за конфискации российских активов

22 сентября 2025, 01:34

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае конфискации замороженных российских активов Европу ждут не «хаос», как предположил президент Франции Эмманюэль Макрон, а очень жёсткие ответные меры со стороны Москвы.