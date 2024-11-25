Захарова: в НАТО не дочитали доктрину, исходя из слов главы комитета

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра об ударах по России, допустив, что в альянсе не дочитали обновленную ядерную российскую доктрину.
«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ранее глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО идёт обсуждение нанесения высокоточных превентивных ударов по территории России на случай военного конфликта. Офицер подчеркнул, что альянс поменял своё отношение к стратегии обороны.
Адмирал добавил, что членам Североатлантического блока нужно активнее инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов. Роб Бауэр отметил, что НАТО нужна комбинация высокоточных ударов, которые выводят из строя системы, использующиеся для нападения.
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Ольга Енгалычева