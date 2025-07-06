СК выясняет обстоятельства аварийной посадки самолета в Ленинградской области

06 июля 2025, 01:16

Фото: Telegram-канал @zmsutskr

Легкомоторный самолёт совершил вынужденную жесткую посадку на трассу А-120 в Ломоносовском районе Ленинградской области вечером 5 июля. Следственный комитет организовал доследственную проверку для установления причин и обстоятельств ЧП. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.





Инцидент произошёл в районе деревни Таменгонт. На борту находились три человека, никто не пострадал.





«Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.