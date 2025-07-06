СК выясняет обстоятельства аварийной посадки самолета в Ленинградской области
Легкомоторный самолёт совершил вынужденную жесткую посадку на трассу А-120 в Ломоносовском районе Ленинградской области вечером 5 июля. Следственный комитет организовал доследственную проверку для установления причин и обстоятельств ЧП. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Инцидент произошёл в районе деревни Таменгонт. На борту находились три человека, никто не пострадал.
«Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.Параллельно с работой следователей, Северо-Западная транспортная прокуратура также инициировала проверку. Предварительно, пилот и собственник воздушного судна предприняли экстренную посадку из-за нештатной ситуации.
Ранее сообщалось, что произошел пожар в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Возгорание началось в архивном помещении, что привело к сильному задымлению здания.