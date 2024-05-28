Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной

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Зарубежные средства массовой информации и неправительственные организации занимаются распространением антироссийских фейков. Об этом сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, приводит его слова издание РИА Новости.
По его мнению, такие действия предпринимаются Западом для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной. Кулишов отметил, что жители приграничных районов оказывают активную помощь пограничникам. Это позволяет дополнительно защищать границы России, заключил генерал.
Прежде сообщалось, что гражданин Украины вез разведывательную деятельность в Херсонской области. Подробнее о мероприятии в подмосковном парке читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова