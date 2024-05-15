Запад заказал убийство Фицо из-за его пророссийской позиции

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В премьер-министра Словакии Фицо стреляли по заказу западных спецслужб. Так считает политолог, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
«Это покушение со стороны сотрудников ЦРУ или MI6. Есть ещё премьер-министр Венгрии, но Роберт Фицо – человек, который занимает явно пророссийские позиции, блокирует многие инициативы сообществ ЕС, Еврокомиссии, военизированных структур, в том числе НАТО», — заявил Сорокин в беседе с «Абзацем».
По его словам, подобные методы указывают на то, что для Запада не существует легальных возможностей, чтобы удержать ситуацию.
Напомним, Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. По последним данным, премьеру Словакии оказали медпомощь, его жизнь находится вне опасности.
Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.
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