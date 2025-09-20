Достижения.рф

Зеленский исключил «корейскую» модель урегулирования конфликта

Фото: Istock/TexBr

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает «корейскую» модель как вариант для завершения конфликта. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 19 сентября. Его цитируют украинские СМИ.



Зеленский уточнил, что даже итогового документа о прекращении войны может не быть.

«Мы не можем тратить время и ждать, когда будет чёткий договор об окончании войны. Требуются гарантии безопасности раньше. Только в этом смысле. Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую», — заявил он.
Зеленский объяснил эту позицию тем, что ситуация остаётся непредсказуемой, но украинская сторона понимает, какой первый шаг необходимо сделать.

Ранее на Западе заявили, что Владимир Зеленский потерял связь с реальностью.
Ольга Щелокова

