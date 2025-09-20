Зеленский исключил «корейскую» модель урегулирования конфликта

20 сентября 2025, 12:57

Зеленский: Украина не рассматривает корейский сценарий для завершения войны

Фото: Istock/TexBr

Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает «корейскую» модель как вариант для завершения конфликта. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 19 сентября. Его цитируют украинские СМИ.





Зеленский уточнил, что даже итогового документа о прекращении войны может не быть.

«Мы не можем тратить время и ждать, когда будет чёткий договор об окончании войны. Требуются гарантии безопасности раньше. Только в этом смысле. Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую», — заявил он.