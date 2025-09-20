Зеленский исключил «корейскую» модель урегулирования конфликта
Зеленский: Украина не рассматривает корейский сценарий для завершения войны
Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает «корейскую» модель как вариант для завершения конфликта. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 19 сентября. Его цитируют украинские СМИ.
Зеленский уточнил, что даже итогового документа о прекращении войны может не быть.
«Мы не можем тратить время и ждать, когда будет чёткий договор об окончании войны. Требуются гарантии безопасности раньше. Только в этом смысле. Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую», — заявил он.Зеленский объяснил эту позицию тем, что ситуация остаётся непредсказуемой, но украинская сторона понимает, какой первый шаг необходимо сделать.
Ранее на Западе заявили, что Владимир Зеленский потерял связь с реальностью.