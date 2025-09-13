Зеленский: Киев готов к предложению Трампа о переговорах с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к предложению американского лидера Дональда Трампа об организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети.
Зеленский отметил, что Киев рассматривает возможность проведения переговоров в любом формате, но при одном условии.
«США могут подтолкнуть [президента России Владимира] Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. <...> Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», — написал он.Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп не договорился с российским коллегой насчет встречи последнего с Зеленским.