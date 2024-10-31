Зеленский подписал смягчающий наказание подозреваемым в коррупции закон

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
Закон, смягчающий наказание подозреваемым в коррупции, подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, сказано на сайте украинского парламента.
Ранее на сайте Верховной рады появилась соответствующая метка.
Перед этим Нардеп ВРУ Ярослав Железняк сообщал, что депутаты в целом приняли законодательную инициативу, позволяющую уменьшить срок подозреваемому в коррупционных действиях, если тот компенсирует вред, будет сотрудничать со следствием и оплатит штраф.
Перед этим сообщалось, из какой страны впервые с начала спецоперации выслали украинцев. Журналисты предположили, что могли совершить злоумышленники.
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Перед этим Нардеп ВРУ Ярослав Железняк сообщал, что депутаты в целом приняли законодательную инициативу, позволяющую уменьшить срок подозреваемому в коррупционных действиях, если тот компенсирует вред, будет сотрудничать со следствием и оплатит штраф.
Перед этим сообщалось, из какой страны впервые с начала спецоперации выслали украинцев. Журналисты предположили, что могли совершить злоумышленники.
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Никита Кротов