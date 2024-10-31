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Зеленский подписал смягчающий наказание подозреваемым в коррупции закон

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Закон, смягчающий наказание подозреваемым в коррупции, подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, сказано на сайте украинского парламента.
Ранее на сайте Верховной рады появилась соответствующая метка.

Перед этим Нардеп ВРУ Ярослав Железняк сообщал, что депутаты в целом приняли законодательную инициативу, позволяющую уменьшить срок подозреваемому в коррупционных действиях, если тот компенсирует вред, будет сотрудничать со следствием и оплатит штраф.



Перед этим сообщалось, из какой страны впервые с начала спецоперации выслали украинцев. Журналисты предположили, что могли совершить злоумышленники.

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В Южной Корее сделали заявление о военном сотрудничестве России и КНДР
Глава МО Южной Кореи призвал не переоценивать военное сотрудничество РФ и КНДР
31 октября 2024, 17:13

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Военное сотрудничество России и КНДР может повысить угрозы для Южной Кореи, однако не стоит их переоценивать. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.
По словам министра, сотрудничество Москвы и Пхеньяна в сфере обычных вооружений не стало бы непреодолимой угрозой безопасности Сеула. Ким Ён Хён отметил, что КНДР может быть заинтересована не только в обновлении своих устаревших вооружений, но и в получении передовых технологий, которые связаны с тактическим ядерным оружием.

Северная Корея вряд ли сможет приблизится по своим разведывательным возможностям к южнокорейско-американскому альянсу и трехстороннему партнерству Сеула, заключил южнокорейский политик.

Ранее в Южной Корее прокомментировали запуск МБР Пхеньяном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Украинская компания попросила арестовать госимущество России в США и Британии
Украинский «Нафтогаз» запросил арест госимущества России в США и Британии
31 октября 2024, 16:52

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» запросила арест госимущества России в США и Британии. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.
Отмечается, что подобные запросы были направлены и в другие государства, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество. Представитель компании Владислава Смолинска сообщила, что полный список стран не разглашается.

Накануне появилась информация о том, что в Финляндии был наложен арест на российские государственные активы на сумму четыре миллиарда евро. Уточняется, что в ответ Крым может провести национализацию объектов, которые имеют связь с Финляндией.

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Захарова высказалась о высылке совершивших преступления украинцев в Швейцарии
31 октября 2024, 16:34

Мария Захарова (сайт МИД РФ)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала возвращение практики по высылке на Украину её граждан за преступления на территории Швейцарии.
По словам Захаровой, в Украину поигрались, сломали и бросили. Дипломат с сарказмом призвала европейцев «нести новую молодую демократию на растерзание золотого миллиарда».

Напомним, 31 октября, стало известно, что Берн впервые с начала специальной военной операции возобновил практику по депортации на родину украинцев, которые совершили преступление на швейцарской территории.

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Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины
Зеленский: страны ЕС хотят прекратить социальные выплаты украинским беженцам
31 октября 2024, 14:47

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Страны Евросоюза намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, и тогда часть из них вернется на Украину. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступление опубликовано в его Telegram-канале.
Лидер киевского режима пояснил, что государства Европейского союза хотят оставить у себя только трудоустроенных украинцев. По словам Зеленского, в Европе ищут способ заставить граждан Украины вернуться обратно.

Он добавил, что в Германии проживает 1,1 млн украинских беженцев, из которых минимум 300 тысяч не работают и «даже не пытаются». Согласно данным Минфина ФРГ, число украинцев, которые приехали в Германию с февраля 2022 года, составляет около 1,8 млн. Из них пособие получают 700 тыс. человек.

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#владимир зеленский
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На Западе заявили о превосходстве американских истребителей над российскими
NI: в гипотетическом бое американский истребитель F-35 победит российский Су-57
31 октября 2024, 14:13

Фото: iStock/aarrows

В гипотетическом бое американский истребитель пятого поколения F-35 победит российский самолет Су-57. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.
Согласно информации источника, на сегодняшний день сражение между американским и российским истребителями маловероятно, а сам факт этого станет началом третьей мировой войны. Однако не следует исключать бой между F-35 и Су-57, если самолет российского производства приобретет Иран, пишет автор.

По мнению обозревателя, Иран обладает малых количеством опытных пилотов, по этой причин в бое между F-35 и Су-57 преимущество будет на стороне американского истребителя.

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«Шизофренический план победы»: в МИД РФ оценили «формулу мира» Зеленского
Лавров назвал план победы Зеленского шизофреническим
31 октября 2024, 13:13

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофреническим «план победы» Владимира Зеленского. Об этом он говорил на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Запад продолжает продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы"», — заявил Лавров.

По его словам, предложения Зеленского о мире и его мечты о членстве Украины в НАТО или ЕС не приблизят мир в Европе. По его словам, этого можно достичь только в условии «долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности», например, изложенных Россией в декабре 2021 года, но отвергнутых западными странами.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «план победы» необходим киевскому режиму для узаконивания украинского конфликта и втягивания в него западных государств.

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Психические отклонения и эскорт: тайны Камаллы Харрис, биография, карьера, позиция по Украине
31 октября 2024, 13:08

Камала Деви Харрис (Фото: сайт Белого дома)

Вице-президент США Камала Харрис – потенциальный кандидат в президенты страны от Демократической партии. Ее отрыв от экс-президента Дональда Трампа сократился до одного процента: 44% против 43%. Это следует из опроса Reuters/Ipsos, опубликованного 29 октября. О биографии Харрис, ее политической карьере и фактах из жизни расскажет «Радио 1».

Камала Деви Харрис: биография


Кандидат в президенты США Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в городе Окленд, штат Калифорния в семье мигрантов. Ее отец Дональд Харрис является ямайцем и заслуженным профессором экономики Стэнфордского университета, а мать Шьямала Гопалан – дочь индийского дипломата, прославилась как исследователь рака.

Как вспоминает сама Камала Харрис, в детстве она отличалась хулиганским поведением и не проявляла особых успехов в учебе. Причиной тому, по ее словам, был её горячий ямайский темперамент, унаследованный от отца.

«В подростковом возрасте я была настоящей хулиганкой. В школе у меня не было хороших оценок. Я была очень вспыльчивой и любила фантазировать», — рассказала Харрис.

В 1982 году Камала Деви Харрис поступила в университет Говарда в Вашингтоне, где училась на бакалавра в области политологии и экономики. Затем она получила юридическое образование в Калифорнийском университете и вошла в коллегию адвокатов Калифорнии. В 1990 году Камала Харрис начала свою карьеру в качестве заместителя прокурора в округе Аламеда, штат Калифорния.

В 1998 году она была назначена помощником окружного прокурора в Сан-Франциско. В 2003 году Харрис была избрана окружным прокурором, а в 2010 году заняла пост генерального прокурора штата Калифорния. В 2016 году она выиграла выборы в Сенат от Калифорнии, получив поддержку действующего на тот момент президента США Барака Обамы.

В августе 2020 года лидер США Джо Байден выбрал Харрис в качестве кандидата в вице-президенты.


Конгресс США (Фото: сайт Конгресса США)


Выдвижение на выборы


Выдвижение Харрис стало результатом дебатов между Трампом и Байденом, прошедших 27 июня. Многие сторонники Демократической партии открыто выразили мнение о неудаче действующего президента, указывая на его солидный возраст.

В настоящее время у Харрис отсутствует предвыборная программа. Также имеются трудности с поддержкой со стороны Демократической партии. Согласно информации, опубликованной в газете The Washington Post, американские юристы выражают сомнения относительно законности передачи Харрис средств, собранных предвыборным штабом Байдена. Для получения этих средств она должна быть официально номинирована по результатам партийного съезда.

Поддерживает аборты


Камала также активно выступает за право на аборт. Она настоятельно призывает сохранить доступ женщин к абортам, который был значительно ограничен в ряде штатов после решения Верховного суда в 2022 году. Харрис продолжает поднимать эту тему в контексте предвыборной гонки 2024 года, предупреждая избирателей о том, что переизбрание Дональда Трампа может еще больше сузить доступность абортов в стране.


Стала жертвой расизма


В 2019 году Камала Харрис запустила свою кампанию на пост президента США, однако она не оказалась успешной, и в итоге ей удалось набрать лишь 3% голосов. Одним из запоминающихся моментов предвыборной гонки стали ее дебаты с Джо Байденом, в которых она напомнила о своем опыте детства: ее возили в школу для белых на отдельном автобусе в рамках борьбы с расовой сегрегацией, упрекая будущего президента в его критике этой меры. В одном из своих выступлений Харрис поделилась, что ей запрещали играть с соседскими детьми из-за того, что она «черная».


Харрис выступала против Обамы


Во время своей работы генеральным прокурором Калифорнии она выступила против администрации президента Барака Обамы и отказалась поддержать запрет на однополые браки в своем штате. На посту сенатора Камала провела жесткий допрос Генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который давал показания о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Позже она призвала его уйти в отставку после того, как стали известны его встречи с российским послом Сергеем Кисляком.


Слухи об эскорте


В начале августа 2024 года в американских социальных сетях начали распространяться слухи о том, что Камала Харрис якобы работала эскортницей для судей. Эти слухи сопровождались фотографиями, на которых, по утверждениям, была запечатлена Харрис в откровенных нарядах. Однако эксперт-криминалист опроверг подлинность этих изображений, указав на их низкое качество и на то, что они являются подделкой.

Камала Харрис и Владимир Зеленский


Психические расстройства

Американские избиратели отмечают, что в последнее время Харрис пугает их своим смехом. Например, во время телефонного разговора с предположительно тяжело больным Байденом она не смогла сдержать смех. В местных СМИ начали появляться сообщения о возможных психических расстройствах у вице-президента. Тем не менее, президент России Владимир Путин отметил, что заразительный смех Харрис говорит о том, что у нее все в порядке.

Позиция по Украине


Скорее всего, Камала Харрис продолжит следовать курсу Байдена в отношении Украины, поскольку у нее недостаточно опыта в этой области. По мнению бывшего чиновника Пентагона и НАТО Джима Таунсенда, она будет полагаться на советы действующего президента. В случае ее избрания администрация Харрис продолжит оказывать военную поддержку Украине. На Мюнхенской конференции по безопасности Камала напомнила о обещании администрации Байдена поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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Пашинян считает, что армянский коньяк нужно называть бренди
31 октября 2024, 12:47

Никол Пашинян (Фото: сайт Кремля)

Премьер Армении Никол Пашинян убежден, что армянский коньяк нужно называть бренди. Об этом он заявил в рамках правительственного заседания.
«Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, — армянское бренди», — сказал Пашинян.
Он уточнил, что даже семьи должны «коньяк называть бренди».

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявлял, что при помощи Евросоюза республиканские производители стали называть свою продукцию бренди.

Перед этим Никол Пашинян называл причины эмиграции из армянской республики. Политик подчеркивал, что кабмин мало изучил эмиграционную проблему. Также отмечалась необходимость поддерживать рождаемость.

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#армения
#алкоголь
#никол пашинян
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В Южной Корее прокомментировали запуск МБР Северной Кореей
Эксперт Ким Дон Ёп: запуск КНДР МБР показал возможность поражения территории США
31 октября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность поражения американской территории. Об этом РИА Новости сообщил южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп.
«Поскольку ранее были произведены запуски, которые охватывали всю континентальную часть США, кажется, что этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения территории США, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд…» — прокомментировал профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.
Он добавил, что ракета за 86 минут достигла рекордной высоты в 7000 километров. Таким образом, по словам доцента, ракетная тяга достигла наивысшего рекордного показателя.

Ким Дон Ёп резюмировал, что запуск вряд ли повлияет на американские выборы, хоть и состоялся незадолго до них.

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#ракетный удар
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