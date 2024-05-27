Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, 27 мая. Об этом сообщает издание Baron's со ссылкой на испанское правительство.
Украинский лидер будет принят премьер-министром Педро Санчесом в полдень по местному времени (13.00 по московскому времени), после чего политики проведут пресс-конференцию.
Ранее Зеленский записал видео из Харькова, адресованное лидеру США Джо Байдену и президенту Китая Си Цзиньпину. Политик призвал лидеров вышеперечисленных государств поддержать «саммит мира» по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.
Читайте также:
В Киеве рассказали о холодном душе для Зеленского от Байдена
В словах Путина о готовности России к переговорам заметили скрытый сигнал
В США заявили о ключевой роли России в переговорах по Украине
Александр Климов