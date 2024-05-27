Зеленский посетит Испанию

Премьер-министр Кая Каллас пожаловалась, что Россия помешала ей стать генеральным секретарем НАТО. По словам политика, Москва внесла ее в список разыскиваемых, чтобы подать европейцам сигнал о том, что Каллас является антироссийским провокатором, передает Sputnik.