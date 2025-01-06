«Это подкастер»: На Украине оправдали мат Зеленского в интервью

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Матерное интервью Владимира Зеленского прокомментировал представитель его офиса Сергей Лещенко в рамках всеукраинского телемарафона. Речь шла о беседе главы киевского режима с американским журналистом Лексом Фридманом.
«Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер», — сказал Лещенко.
Перед этим Зеленский использовал мат в интервью, говоря о президенте России Владимире Путине, а также о западных странах, отказавшихся ввести санкционные ограничения в отношении РФ.
Также Зеленский выказал свое презрение россиянам.
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Никита Кротов