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Западные союзники Украины не хотят ее поддерживать, поскольку не видят результатов на фронте, заявил в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию, (...) тогда вас поддерживают. И это факт. (...) Самое главное — это результат», — пояснил он.Ранее Зеленский объяснял, что не просит Запад вводить войска на Украину, потому что опасается потерять поддержку.
Также сообщалось, от каких требований Владимира Зеленского оторопели в Вашингтоне.
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