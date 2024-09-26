Зеленский решил провести президентские выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собирается провести президентские выборы в стране в 2025 году. Об этом пишет издание The Economist.
Годом ранее все партии Верховной рады единогласно приняли решение о том, чтобы отложить проведение выборов президента в стране до окончания конфликта. Однако появилась информация, что Зеленский всё же планирует провести выборы для консолидации своей власти.
Выборы главы государства должны были состояться в мае текущего года, поскольку у Зеленского истёк срок полномочий. Однако они были отложены на неопределённый срок из-за введённых в стране военного положения и всеобщей мобилизации.
Читайте также:
Зеленскому не удалось никого впечатлить своим «планом победы»: что сказали в США
Аналитик Меркурис: Перед Зеленским закроются все двери из-за его поведения в США
Евросоюз отказался давать Киеву коллективное разрешение на удары вглубь России
Анастасия Чинкова