Появились кадры разрушений в курском приграничье после атаки ВСУ

23 июня 2025, 20:56

Хинштейн показал фото последствий удара ВСУ

Фото: Telegram @Hinshtein

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал фото последствий атаки Вооруженных сил Украины в приграничье. Соответствующие снимки Хинштейн выложил в своём Telegram-канале.