Появились кадры разрушений в курском приграничье после атаки ВСУ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал фото последствий атаки Вооруженных сил Украины в приграничье. Соответствующие снимки Хинштейн выложил в своём Telegram-канале.
Ночью 23 июня в селе Дурово приграничного Рыльского района атаке украинских беспилотников подверглось сельскохозяйственное предприятие. Отмечается, что в результате произведённого удара стены и кровля двух зерновых складов получили серьёзные разрушения. Кроме того, шесть единиц техники повреждены.
Возникший пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов оперативно потушили сотрудники предприятия. Хинштейн показал кадры, на которых видны обломки дрона, дыры в крыше и следы пожара.
Глава региона напомнил, что в курском приграничье находиться по-прежнему небезопасно в связи с продолжающимися атаками украинских боевиков.
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