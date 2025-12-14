Нардеп Рады заявил о возобновлении общения Ермака и Зеленского
Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак снова начал общаться с Владимиром Зеленским. Об этом 14 декабря пишет РИА Новости, цитируя украинского нардепа Алексея Гончаренко*.
По его словам, сразу после отставки Ермака в окружении Зеленского разгорелся крупный скандал, после которого экс-глава офиса перестал поддерживать контакт с руководителем киевского режима.
Гончаренко* также считает, что Ермак уже не обладает прежним влиянием, однако со временем может вернуться в украинскую политику. В качестве аргумента он отметил, что нового главу офиса президента до сих пор не назначили.
Ранее, 10 декабря, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Ермак не поехал на фронт, хотя обещал это после ухода с должности. Кроме того, по утверждению нардепа, по Киеву тот передвигается только в сопровождении охраны.
