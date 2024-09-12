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ВСУ убили всю семью, пытавшуюся бежать из Новогродовки в сторону России

12 сентября 2024, 11:54
Фото: istockphoto/AndrisBarbans

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

ВСУ убили всю семью, которая пыталась бежать из Новогродовки в ДНР в сторону России, рассказала эвакуированная из города Наталья Трубникова в беседе с ТАСС. По ее словам, мать, отец и их ребенок пытались уехать, когда по ним попал снаряд.
«Сначала была возможность выехать на сторону Украины. На сторону Украины мы не хотели выезжать, потому как сразу забрали бы в армию. А мы не собирались воевать. Наше государство украинское не дало нам право выбора. Тех, кто пытался выехать в сторону РФ, настигла печальная участь», — поделилась женщина.
Отмечается, что сгоревшую машину и останки трех человек позже нашли на окраине, когда ВСУ бежали из Новогродовки, погибших опознали соседи.



Трубникова добавила, что охота на мирных жителей для ВСУ — обычное дело, они бьют по ним дронами, минометами и даже стреляют по домам из танков.
«Били по домам из танков, просто подъезжали и били в дом из танка. Уже когда шли через лесополосу, я видела эти дыры в домах и уже сгоревший танк, направленный в дом», — пояснила она.
Наталья отметила, что ее дом тоже разрушили в результате удара, а ее с мужем из-под завалов вытащили бойцы ВС РФ и помогли эвакуироваться.

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ВС РФ уничтожили ключевой для ВСУ Димитровский мост у Покровска
12 сентября 2024, 12:21

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Армия России уничтожила ключевой мост в Покровске (Красноармейск), через который шло снабжение украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Донецк Медиа» со ссылкой на российских военных блогеров.
«В результате ракетного удара была повреждена часть моста, и теперь трасса Т0504, соединяющая города Покровск и Мирноград, закрыта для движения. Этот мост играл важную роль в логистике украинских подразделений, так как обеспечивал связь между населёнными пунктами Мирноград и Покровск», — говорится в сообщении.

При этом российские СМИ пишут, что удары по данному мосту наносились уже давно, чтобы нарушить железнодорожную логистику между Покровском и Мирноградом.

По данным местных властей, в городе отсутствует газ и вода, кроме того, фиксируются перебои в электроснабжении.

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#мост
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#трасса
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Стало известно, сколько времени ушло на освобождение Пречистовки от ВСУ
Боец ВС РФ «Азик»: Пречистовка пала за четыре часа
12 сентября 2024, 11:54

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России освободила Пречистовку на Угледарском направлении всего за четыре часа. Об этом рассказал старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», его слова передает ТАСС.
Он пояснил, что подразделения ВСУ не были готовы к обороне и не долго оказывали сопротивление.

«Мы заходили на броне, заходили очень быстро. Противник не ожидал, что придется обороняться именно сейчас, пытался огрызаться, но не долго. Весь бой занял не более четырех часов», – рассказал российский боец.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в ДНР, ​тогда ВСУ в спешке покинули населенный пункт.

Операция началась на рассвете, когда 15 штурмовых групп морпехов, поддерживаемые танками Т-80БВ, вошли в поселок. Танки первыми пробили проходы в минных заграждениях и подавили огневые точки противника.

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#минобороны рф
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Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины
Лавров: РФ бьет только по связанным с боевыми операциями объектам Украины
12 сентября 2024, 11:49

Фото: сайт Кремля

Российские военные наносят удары только по связанным с боевыми операциями объектам Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«Наши вооруженные силы бьют только по тем инфраструктурным объектам, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций», — пояснил он.

По его словам, удары наносятся по объектам от которых зависят действия украинских войск на линии соприкосновения и, особенно, внутри территории Российской Федерации, в частности в Курской области. С этим заявлением он выступил в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

Помимо этого, он сообщил, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Контрудар ВС РФ в Курской области и успехи в Украинске: последние новости СВО
12 сентября 2024, 11:46

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

К началу третьих суток российского контрнаступления в Курской области постепенно замедляется, ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в Глушковском районе, тем временем уже большая часть Украинска на Покровском направлении находится под российским контролем, украинские части отходят из города. Здесь ВС РФ взяли Лысовку, до Покровска (Красноармейска) остается пять км.
Последние новости с основных направлений и из Курской области по состоянию на 12 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Контрнаступление ВС РФ в Курской области проходит успешно, однако медленнее, чем в первый день, когда на внезапность стала основной причиной успеха наших войск. На второй день российского контрудара ВСУ перестали паниковать, а действия противника приобрели осмысленность и упорство.

На главном участке прорыва от Коренево до Бяхово наши части 155-й бригады морпехов сумели зайти и закрепиться в Обуховке. Одновременно с ними части 51-го полка ВДВ встретили упорное сопротивление боевиков ВСУ в западной части села Снагость. Однако к вечеру взяли населенный пункт в клещи, уже к утру сопротивление противника было подавлено. Таким образом, ВС РФ создали предпосылки для удара на Любимовку, которая является важнейшим населенным пунктом обороны ВСУ на данном участке. Почти сразу за Любимовкой находится хутор Зеленый Шлях, занятие которого приводит всю группировку ВСУ севернее в состояние оперативного окружения.

На курско-сумской границе южнее Глушково, вчера противник показал намерение ударить нашим наступающим частям в тыл. Во второй половине второго дня смогли подвести резервы и ввели в бой танки, но были остановлены. По скоплениям украинских войск у границы были нанесены удары средствами дальнего поражения. Однако, попытки прорыва на этом направлении могут повториться в ближайшее время.

Предполагается, что сегодня накал боев в Курской области будет только нарастать.

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Покровское направление


Боевики ВСУ отходят из Украинска. Уже большая часть города находится под контролем армии России. Украинские подразделения остаются только в западной части.

Армия России также наступает севернее Новогродовки и ведет бои в Гродовке.

В Селидово идут тяжелые бои на восточных окраинах. Введенные в строй резервы ВСУ позволяют им по большей части удерживать рубежи. Севернее Селидово сообщают о боях в Сухом Яре и восточной части Лысовки. При этом военкор Юрий Котенок сообщил, что Лысовка уже находится под российским контролем. Украинские ресурсы это подтверждают и сообщают, что после падения Лысовки трасса «Покровск-Селидово» оказывается под огневым контролем ВС РФ. До Покровска остается пять км.

Тем временем ракетным ударом уничтожен мост между Покровском (Красноармейском) и Мирноградом. Поступают сообщения, что в Покровске полностью отключены газ и вода, фиксируются и перебои с подачей электроэнергии.

Потеря Покровска приведет к тому, ВСУ в Константиновке и Часов Яре останутся без основного пути снабжения с северо-востока, а российские войска приблизятся к западной границе Донецкой области.

Угледарское направление


Здесь идут бои в районе Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение российских войск на данном направлении несколько замедлилось. Армия России стремится полностью окружить Угледар, штурмовать город пока задача не стоит.

К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3». Российское командование подводит резервы для усиления позиций ВС РФ.

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Торецкое направление


В Торецке российские бойцы продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки. Также идут бои в районе Нелеповки и к западу от Дружбы.

ВС РФ одерживают верх на главных направлениях СВО


На главных полях сражений на востоке Россия одерживает верх, признают западные СМИ.
«Москва нацелена на два главных завоевания, которые дадут ее войскам значительное преимущество — Покровск и Часов Яр. Кроме того, российские войска возобновили наступление на Торецк, Курахово и Угледар, пытаясь использовать в своих интересах изрядно поредевшую линию фронта Украины», — пишет The Wall Street Journal.

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#угледар
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Девять авиабомб ФАБ-500 ударили по элитной украинской бригаде — видео
«ВО»: 9 авиабомб ФАБ-500 ударили по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины
12 сентября 2024, 11:29

Фото: istockphoto/aapsky

Девять авиабомб ФАБ-500 за 15 минут ударили по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины на Купянском направлении, все цели уничтожены. Об этом сообщают телеграм-каналы «Военное обозрение» и «Направленец по Украине». Подтверждения информации из официальных источников на данный момент нет.
«Максимально точное применение авиабомб ФАБ-500 с УМПК по домам в Купянске, которые использовались для размещения личного состава ВСУ», — подписали видео ударов авторы одного из каналов.

Ранее CNN сообщало, что поток раненых боевиков ВСУ с передовой в Донбассе почти бесконечен. Отмечалось, что большая часть ближайших городов с трудом размещают украинских военных, а чтобы решить проблему, запустили специальный состав. У большинства раненых, которые находятся в нем, осколочные ранения.

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На Западе выявили специфическую проблему ВСУ в Донбассе
CNN: поток раненых боевиков ВСУ с передовой в ДНР практически не прекращается
12 сентября 2024, 11:24

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Поток раненых боевиков ВСУ с передовой в Донбассе почти бесконечен, сообщают журналисты телеканала CNN. Отмечено, что большая часть ближайших городов с трудом размещают украинских военных. Чтобы решить проблему, запустили специальный состав. У большинства раненых, которые находятся в нем, осколочные ранения.
«Самое сложное — это эвакуация с передовой. Боевые медики, работающие на фронте, умирают так же, как и солдаты», — приводят обозреватели слова главного ординатора Александра.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Киевский режим предпринимает попытки атаковать российские регионы. Противник запускает дроны по мирному населению.

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#всу
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#новости
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Зеленский передал США список возможных целей в РФ для дальнобойных ракет
ABC: Зеленский отдал Блинкену список возможных целей в РФ для дальнобойных ракет
12 сентября 2024, 11:10

Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами, а также план использования такого оружия. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника лидера киевского режима. Однако отмечается, что решение о снятии ограничения на использование дальнобойного вооружения от США пока не было принято.
«Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать дальнобойные ракеты для ударов по России и дал ему список возможных целей», — указано в материале.
Напомним, что 11 сентября Блинкен заявил о рассмотрении США и Великобританией просьбы Украины снять ограничения на использование дальнобойных ракет. Окончательное решение ожидается после встречи Байдена с британским премьером Киром Стармером 13 сентября.

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#зеленский
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#блинкен
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Подписывал ракеты для ударов по Курску: украинец глумился над телами и назвал «глупым» спасшего его бойца ВС РФ
12 сентября 2024, 11:02

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинский доброволец Даниил Захарченко, ранее глумившийся над телом убитого солдата ВС РФ, рассказал о встрече с российским военнослужащим, который сохранил ему жизнь. При этом волонтер оскорбил бойца, назвав его глупым. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Встреча украинского волонтера с солдатом ВС РФ


Военный корреспондент Александр Коц рассказал о произошедшем в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент произошел во время вывоза гражданских лиц из Украинска. Российский военный, увидев пожилых людей в сопровождении Захарченко, отпустил его, позволив увезти группу. Позже украинский волонтер прокомментировал эту ситуацию в своих социальных сетях.

«Можно назвать его адекватным, ведь благодаря ему мы остались живы и здоровы, нас отпустили. Но назвать его глупым тоже можно, так как он подошел к нам без средств защиты, одетый лишь в обычную форму и с автоматом», — заявил украинец.

Глумление над телом убитого бойца


Ранее в Сети появилось видео, на котором Захарченко посмеивался над погибшим российским солдатом, подняв его шеврон и оскорбительно «передав привет его девушкам». Кроме того, доброволец ВСУ цинично подписывал снаряды, которыми ВСУ бьют по мирным жителям Курской области.


ВСУ расстреливают эвакуированных в Курской области


Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Одна из видеозаписей, сделанных с использованием разведывательного дрона, подтверждает, что украинские военные открыли огонь по мирным жителям, пытавшимся покинуть зону конфликта в Курской области через поля. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

На видео запечатлена группа из 10-15 гражданских лиц, которые бегут от дороги в сторону деревни Новоивановка. Над ними кружит украинский беспилотник, а на дороге находится БМП (боевая машина пехоты — прим. ред.) противника. После двух взрывов орудия БМП начинают стрелять в спины убегающим людям.

Кроме того, ВСУ активизировали действия против российских волонтеров в приграничных районах Курской области. По словам источника ТАСС, ВСУ объявили настоящую кампанию против машин скорой помощи и волонтеров, занимающихся эвакуацией местных жителей.

В конце августа появилась информация о том, что украинские военнослужащие в Курской области застрелили троих детей. Заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса, известный под позывным Кадет, сообщил, что трагедия имела место близ населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте от 10 до 12 лет пытались покинуть обстреливаемую территорию.

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

«Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с прицепом и указали направление движения. Однако, когда дети отправились в путь, их расстреляли в спину», — отметил военный.

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«Вялый пластилин»: что стало с настроем ВСУ в Курской области
Военкор Коц: у боевиков ВСУ в Курской области начал сильно падать моральный дух
12 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Моральный дух у боевиков ВСУ в Курской области начал падать, если раньше в плен «сдавались матерые зубры, а теперь — вялый пластилин», заявил военный корреспондент Александр Коц в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, первую неделю российский регион атаковали мотивированные бойцы, а сейчас — те, кого мобилизовали месяц назад.
«Первую неделю-полторы это были хорошо подготовленные и мотивированные вояки, которые имели богатый боевой опыт за плечами. Они раньше воевали и на Запорожском, и на Торецком, и на Артемовском, и на Донецком направлениях», — пояснил он.
Коц отметил, что вслед за ними пошли силы закрепления, которые свой первый боевой опыт получали как раз в Курской области, так как их схватили на улицах Винниц или Сум всего три недели назад.

Ранее эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина рассказала, что ее сын в селе Кулевка видел, как бомба ВСУ ударила по сараю соседей и люди стали задыхатьсяот желтого дыма.
«Дым был густой-густой, желтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили», — поделилась она в разговоре с РИА Новости.
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