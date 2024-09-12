ВСУ убили всю семью, пытавшуюся бежать из Новогродовки в сторону России

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ВСУ убили всю семью, которая пыталась бежать из Новогродовки в ДНР в сторону России, рассказала эвакуированная из города Наталья Трубникова в беседе с ТАСС. По ее словам, мать, отец и их ребенок пытались уехать, когда по ним попал снаряд.
«Сначала была возможность выехать на сторону Украины. На сторону Украины мы не хотели выезжать, потому как сразу забрали бы в армию. А мы не собирались воевать. Наше государство украинское не дало нам право выбора. Тех, кто пытался выехать в сторону РФ, настигла печальная участь», — поделилась женщина.Отмечается, что сгоревшую машину и останки трех человек позже нашли на окраине, когда ВСУ бежали из Новогродовки, погибших опознали соседи.
Трубникова добавила, что охота на мирных жителей для ВСУ — обычное дело, они бьют по ним дронами, минометами и даже стреляют по домам из танков.
«Били по домам из танков, просто подъезжали и били в дом из танка. Уже когда шли через лесополосу, я видела эти дыры в домах и уже сгоревший танк, направленный в дом», — пояснила она.Наталья отметила, что ее дом тоже разрушили в результате удара, а ее с мужем из-под завалов вытащили бойцы ВС РФ и помогли эвакуироваться.
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