Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, включая Национальную систему платежных карт (НСПК) и платежную систему «Золотая корона». Об этом он сообщил в видеообращении на своем телеграм-канале.
Согласно опубликованному указу, санкции будут действовать в течение десяти лет и затронут 75 физических и 65 юридических лиц. Ограничения включают блокировку активов, прекращение торговых операций и остановку исполнения экономических обязательств.
Зеленский также отметил, что готовится законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти эти санкции, подчеркивая решимость Украины в борьбе с финансовыми механизмами, поддерживающими агрессию против страны.
Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области является самым большим успехом украинской армии за время конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Зеленский также отметил, что готовится законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти эти санкции, подчеркивая решимость Украины в борьбе с финансовыми механизмами, поддерживающими агрессию против страны.
Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области является самым большим успехом украинской армии за время конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова