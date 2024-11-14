СМИ заподозрили, что окружение Зеленского скрывает от него информацию

Владимир Зеленский
Окружение президента Украины Владимира Зеленского ограничивает его доступ к актуальной информации с фронта из-за ухудшения ситуации, сообщает издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«Дело не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне», — отметил собеседник издания, указывая на то, что Зеленскому не передают полную картину происходящего.По словам военного капеллана Дмитрия Поворотного, ухудшение ситуации на линии фронта уже сказывается на моральном духе солдат, у которых пропадает мотивация продолжать боевые действия.
16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», включающий пять пунктов, в том числе предложение о немедленном приглашении Украины в НАТО. Он заявил, что данный план станет «мостом к саммиту мира» и позволит завершить конфликт к 2025 году.
Подробнее о каждом пункте «плана победы» читайте в материале «Радио 1».
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