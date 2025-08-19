Интервью Зеленского для американского телеканала Fox News отменили

19 августа 2025, 02:01

Запланированное интервью Зеленского для Fox News про итоги встречи с Трампом отменили

Владимир Зеленский

Запланированное телеинтервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News, посвященное итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом, было отменено. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информированные источники.





Причины отмены не раскрываются. Ранее Fox News анонсировали, что Зеленский появится на канале в 01:00 (по московскому времени). Ожидалось, что он расскажет об итогах и впечатлениях от переговоров с американским президентом.



Позднее Fox News официально подтвердил информацию об отмене интервью Зеленского.





«Только что узнал, что (Зеленский) не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», — сказал ведущий телеканала Брет Байер.