Интервью Зеленского для американского телеканала Fox News отменили
Запланированное телеинтервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News, посвященное итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом, было отменено. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информированные источники.
Причины отмены не раскрываются. Ранее Fox News анонсировали, что Зеленский появится на канале в 01:00 (по московскому времени). Ожидалось, что он расскажет об итогах и впечатлениях от переговоров с американским президентом.
Позднее Fox News официально подтвердил информацию об отмене интервью Зеленского.
«Только что узнал, что (Зеленский) не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», — сказал ведущий телеканала Брет Байер.Напомним, что Дональд Трамп уже объявил о начале подготовки к организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. После беседы Зеленского и Путина ожидаются трехсторонние переговоры с участием США.