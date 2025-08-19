Достижения.рф

Интервью Зеленского для американского телеканала Fox News отменили

Запланированное интервью Зеленского для Fox News про итоги встречи с Трампом отменили
Владимир Зеленский

Запланированное телеинтервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News, посвященное итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом, было отменено. Об этом сообщает BBC со ссылкой на информированные источники.



Причины отмены не раскрываются. Ранее Fox News анонсировали, что Зеленский появится на канале в 01:00 (по московскому времени). Ожидалось, что он расскажет об итогах и впечатлениях от переговоров с американским президентом.

Позднее Fox News официально подтвердил информацию об отмене интервью Зеленского.

«Только что узнал, что (Зеленский) не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме», — сказал ведущий телеканала Брет Байер.
Напомним, что Дональд Трамп уже объявил о начале подготовки к организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. После беседы Зеленского и Путина ожидаются трехсторонние переговоры с участием США.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0