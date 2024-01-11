Жена Байдена назвала главное достоинство своего мужа

Фото: РИА Новости/Стрингер
Преклонный возраст американского президента Джо Байдена является его достоинством. Об этом сообщила его супруга Джилл Байден.
Она отметила, что 81-летний Байден является мудрым и опытным политиком, который знает каждого мирового лидера.
Также Джилл Байден выразила уверенность в том, что её муж способен одержать победу на предстоящих в ноябре президентских выборах.
При этом, уточним, что Джо Байден является самым пожилым президентом США за всю историю государства. Его соратники по Демократической партии также выражают некое сомнение в том, что президент сможет продолжить исполнение своих обязанностей.
Причём, настороженность вызывает не только возраст президента, но и состояние его здоровья. Политик множество раз попадал в ситуации, которые давали повод усомниться в уместности продолжения политической карьеры.
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Также Джилл Байден выразила уверенность в том, что её муж способен одержать победу на предстоящих в ноябре президентских выборах.
Причём, настороженность вызывает не только возраст президента, но и состояние его здоровья. Политик множество раз попадал в ситуации, которые давали повод усомниться в уместности продолжения политической карьеры.
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Анастасия Чинкова