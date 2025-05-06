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Жительница Дагестана выиграла более 42 млн рублей в лотерею

Многодетная мать из дагестанского села выиграла более 42 млн рублей в лотерею
Фото: iStock/LeventKonuk

Фото: iStock/LeventKonuk

В Дагестане женщина выиграла крупную сумму в лотерее. Ее выигрыш составил более 42 млн рублей.
Эльмира проживает в селе, а билет приобрела на новогодних праздниках. Женщина зачеркнула номера наобум. В интервью РБК Life она призналась, что сначала подумала о выигрыше в 42 тысячи.

«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 млн! От волнения даже отложила в сторону телефон. Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает», — рассказала Эльмира.
Женщина теперь планирует приобрести квартиру. Вместе с мужем она воспитывает четырех детей. Эльмира уже два десятка лет работает пекарем.

В прошлом году житель Самары выиграл в лотерее свыше 56 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#лотерея
Концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы собрал сотни человек в зале ГА ООН
06 мая 2025, 10:03

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

В понедельник в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел концерт «‎Хора Турецкого» совместно с женской арт-группой Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало несколько сотен зрителей, включая журналистов, дипломатов и ветеранов. Об этом пишет ТАСС.
Перед началом концерта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил важность вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией, подчеркнув, что жертвы были не напрасны и стали основой для создания ООН как гаранта мира.

Музыканты исполнили множество известных композиций, включая «Три танкиста», «Смуглянка», «День Победы» и другие песни, как на русском, так и на иностранных языках. Концерт стал символом памяти и уважения к подвигу тех, кто сражался за мир.

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#музыканты
#день победы
#жертвы
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Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
06 мая 2025, 09:08

Фото: iStock/Vacclav

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который прекращает федеральное финансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе за границей. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-релизе Белого дома подчеркивается, что данное распоряжение направлено на защиту американцев от биологических угроз, способных привести к пандемиям, таким как COVID-19.

Указ запрещает финансирование исследований в «проблемных странах», включая Китай и Иран, и позволяет исследовательским агентствам выявлять и прекращать другие биологические проекты, угрожающие общественной и национальной безопасности.

Трамп выразил уверенность в том, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана утечкой из лаборатории Уханьского института вирусологии.

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#трамп
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«Победа в мировых войнах — заслуга США»: Трамп сделал очередное заявление о «роли» Америки
Трамп: Победа во Второй мировой войне была случилась лишь благодаря США
06 мая 2025, 06:42

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что победа во Второй мировой войне была достигнута «исключительно благодаря Соединенным Штатам». Он отметил, что при этом страна не празднует свои заслуги и ведет себя скромно, в отличие от других государств. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – это Соединенные Штаты Америки, и Победа была одержана только благодаря нам», — заявил он.
Трамп ранее уже «напомнил», что, с его точки зрения, США внесли решающий вклад не только во Вторую, но и в Первую мировую войну, однако редко подчеркивают это. Теперь 11 ноября и 8 мая в США объявлены праздничными днями, связанными с победой, но они останутся рабочими из-за «большого количества других праздников в стране».

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#трамп
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Трамп встретится с балериной Карелиной, осужденной в РФ за госизмену
Трамп проведет встречу с освобожденной в рамках обмена с РФ балериной Карелиной
05 мая 2025, 23:35

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Об этом сообщает The New York Post.
«Президент США Дональд Трамп встретится с американской балериной российского происхождения Ксенией Карелиной в понедельник, 5 мая, через месяц после ее освобождения в России», — передало издание.
Карелина, имеющая двойное гражданство РФ и США, была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии за перевод не менее $51,8 украинской организации, поддерживающей ВСУ. Балерина обвинялась в государственной измене. Карелиной также назначили штраф в 300 тысяч рублей.

В апреле 2025 года её помиловали, а затем передали США в рамках обмена заключенными. Ксению обменяли на россиянина Артура Петрова, задержанного на Кипре за нарушение санкций. Обмен состоялся в Абу-Даби при посредничестве ОАЭ.

Петров обвинялся в незаконных поставках американской микроэлектроники в Россию.

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В Киев на День Победы пригласили практически полный состав гитлеровской коалиции
05 мая 2025, 21:42

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Круг стран Европы, приглашённых на 9 Мая в Киев, практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции. Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР).
В ведомстве отметили, что цинизм европейцев, которые придерживаются реваншистских взглядов, усугубляется планами глав некоторых членов Евросоюза принять приглашение Зеленского и посетить Украину для участия в мероприятиях, «альтернативных» тем, что будут проводиться 9 мая в Москве.

Также в СВР указали на то, что круг приглашённых в Киев европейских государств практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, которая воевала против Советского Союза в рядах нацистского вермахта и подразделений СС.

Подчеркнём, что украинские власти пригласили европейских лидеров и чиновников в Киев, чтобы отвлечь внимание от Москвы, где состоится парад в честь 80-летия Победы.

Напомним также, что в 2023 году Зеленский перенёс празднования Дня Победы на 8 мая, назвав его Днём памяти и победы над нацизмом. А 9 мая стало на Украине Днём Европы.

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В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области

ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область
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#9 мая
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#владимир
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