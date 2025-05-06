Жительница Дагестана выиграла более 42 млн рублей в лотерею

Фото: iStock/LeventKonuk
В Дагестане женщина выиграла крупную сумму в лотерее. Ее выигрыш составил более 42 млн рублей.
Эльмира проживает в селе, а билет приобрела на новогодних праздниках. Женщина зачеркнула номера наобум. В интервью РБК Life она призналась, что сначала подумала о выигрыше в 42 тысячи.
В прошлом году житель Самары выиграл в лотерее свыше 56 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Кемеровские медики стали жертвами занижения заработной платы
«Тихий убийца»: Эксперт рассказала, как гипертония может привести к смерти
Россиянам назвали эффективный способ, как собрать чемодан и не забыть ничего важного
«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 млн! От волнения даже отложила в сторону телефон. Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает», — рассказала Эльмира.Женщина теперь планирует приобрести квартиру. Вместе с мужем она воспитывает четырех детей. Эльмира уже два десятка лет работает пекарем.
В прошлом году житель Самары выиграл в лотерее свыше 56 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Кемеровские медики стали жертвами занижения заработной платы
«Тихий убийца»: Эксперт рассказала, как гипертония может привести к смерти
Россиянам назвали эффективный способ, как собрать чемодан и не забыть ничего важного
Манцаев Рамиль