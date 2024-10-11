Жителям Украины стоит ожидать нового повышения налогов

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Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук сообщил, что одобренное парламентом повышение налогов не будет последним. Об этом информирует РИА Новости.
На днях депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины одобрил законопроект, который предполагает «историческое» повышение налогов. В рамках этого проекта планируется увеличить военный сбор с 1,5% до 5%, а также повысить налог на прибыль банков до 50%.
Украинское издание «Страна.ua» ссылаясь на информацию главного юридического управления Верховной Рады, ранее сообщало, что законопроект о повышении налогов в Украине противоречит конституционным нормам страны.
Ранее стало известно, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем», — сказал Камельчук.
Украинское издание «Страна.ua» ссылаясь на информацию главного юридического управления Верховной Рады, ранее сообщало, что законопроект о повышении налогов в Украине противоречит конституционным нормам страны.
Ранее стало известно, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова