Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности

Фото: istock/Vadym Terelyuk
Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.
На конференции по восстановлению Украины в Берлине глава киевского режима заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, что составляет треть производства ГЭС и 80 процентов тепловой электрогенерации. Помимо этого, Зеленский сообщил, что в 2024 году Украина сможет создать мощности для генерации 1 ГВт.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго отмечается, что Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.
По словам энергетиков, они делают все возможное для того, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить его к сети. Однако не все поступившее в страну оборудование энергетики смогут технически подключить к сетям.
Помимо этого, сообщается, что к развитию распределенной генерации привлечены не только государственные компании, но и частные. По словам бывшего главы национальной компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, Украина смогла создать мощности для генерации электроэнергии объемом всего 60 МВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт.
До этого стало известно, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы. Эти трудности затронули не только обычных граждан, но и крупные супермаркеты.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго отмечается, что Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт.
По словам энергетиков, они делают все возможное для того, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить его к сети. Однако не все поступившее в страну оборудование энергетики смогут технически подключить к сетям.
Помимо этого, сообщается, что к развитию распределенной генерации привлечены не только государственные компании, но и частные. По словам бывшего главы национальной компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, Украина смогла создать мощности для генерации электроэнергии объемом всего 60 МВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт.
До этого стало известно, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы. Эти трудности затронули не только обычных граждан, но и крупные супермаркеты.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова