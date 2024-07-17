Фото: сайт Кремля
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выложил фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году, где он рассказал об агрессии Североатлантического альянса в отношении многих государств.
«Владимир Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил «Оборонительный союз», не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», — написал журналист.До начала СВО на Украине российский лидер неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Путин напомнил о судьбе Югославии, Ливии, Ирака и Афганистана, а также об экспансии альянса на восток. Президент отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о «злобной России», так как сам провоцирует ее на оборонительные действия.
Ранее в Кремле оценили прогноз Дуды о войне с Западом после победы России на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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