«10 минут в день»: Россиянка сломала позвоночник и ребро, катаясь на тюбинге
В Екатеринбурге девушка сломала позвоночник и ребро во время катания на тюбинге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл, когда 25-летняя Марья на полной скорости наехала на снежный трамплин. Она слетела с ватрушки и сильно ударилась о землю.
Находившаяся рядом подруга сразу вызвала бригаду скорой помощи. В больнице врачи сделали рентген и зафиксировали перелом двух позвонков и одного ребра. Теперь пострадавшая должна строго соблюдать постельный режим.
Медики выписали ей специальный корсет и разрешают вставать не более чем на 10 минут в сутки. Помимо этого врачи запретили девушке поднимать любые предметы тяжелее трёх килограммов.
