«10 минут в день»: Россиянка сломала позвоночник и ребро, катаясь на тюбинге

18 января 2026, 20:52

В Екатеринбурге девушка получила перелом позвоночника при катании на тюбинге

Фото: Istock/Elena Goosen

В Екатеринбурге девушка сломала позвоночник и ребро во время катания на тюбинге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.