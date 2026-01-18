В Омской области трактор с водителем провалился под лёд на реке Иртыш
В Омской области водитель трактора погиб, провалившись под лёд на реке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент случился днём 18 января в Тевризском районе. По предварительной информации, водитель трактора Молот ZL-30 ехал по автодороге Нагорно-Аевск — Бородинка, а затем съехал на лёд реки Иртыш.
Тракторист двигался вне официальной ледовой переправы. Примерно в 73 метрах от берега лёд проломился, и трактор полностью ушёл под воду. Прибывшие на место полицейские установили, что 50-летний мужчина утонул вместе с машиной. Его личность сейчас уточняют.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Они принимают меры, чтобы обнаружить тело погибшего. Специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки они вынесут процессуальное решение.
