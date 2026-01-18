В дежурной части Петербурга женщина напала со шваброй на сотрудницу полиции
В центре Петербурга женщина напала на сотрудницу полиции в дежурной части. Об этом информирует Следственный комитет по региону.
По сведениям ведомства, во время личного досмотра подозреваемая схватила полицейскую за пальцы и резко дернула. Затем она нанесла ей удары ногой в живот и по туловищу.
После этого женщина не менее трёх раз замахнулась на пострадавшую шваброй. Сотруднице полиции потребовалась медицинская помощь. Правоохранители задержали 28-летнюю подозреваемую.
Следствие возбудило против неё уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи теперь выясняют все обстоятельства инцидента. В ближайшее время суд определит для задержанной меру пресечения.
