В дежурной части Петербурга женщина напала со шваброй на сотрудницу полиции

Фото: Istock/Sahadat Hossain

В центре Петербурга женщина напала на сотрудницу полиции в дежурной части. Об этом информирует Следственный комитет по региону.



По сведениям ведомства, во время личного досмотра подозреваемая схватила полицейскую за пальцы и резко дернула. Затем она нанесла ей удары ногой в живот и по туловищу.

После этого женщина не менее трёх раз замахнулась на пострадавшую шваброй. Сотруднице полиции потребовалась медицинская помощь. Правоохранители задержали 28-летнюю подозреваемую.

Следствие возбудило против неё уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи теперь выясняют все обстоятельства инцидента. В ближайшее время суд определит для задержанной меру пресечения.

Ольга Щелокова

