В озере Самарской области нашли пропавших накануне Нового года супругов-рыбаков
Поисково-спасательная служба Самарской области сообщила о завершении поисковых операций на озере Городковское в Ставропольском районе. Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, которые пропали в конце декабря после выхода на рыбалку.
27 декабря спасатели нашли на озере вмёрзший в лёд топливный бак от лодки. В тот же день водолазы обследовали около 5000 квадратных метров дна на глубине 2,5 метра, но не установили точное место крушения плавсредства. Это вынудило их приостановить поиски.
К работе вернулись 17 января, после поступления новой информации о возможном месте происшествия. Водолазы возобновили обследование дна и вскоре обнаружили тела погибших на глубине 2,5 метра. Спасатели подняли тела на поверхность, доставили к берегу и передали сотрудникам правоохранительных органов.
