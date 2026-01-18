В озере Самарской области нашли пропавших накануне Нового года супругов-рыбаков

18 января 2026, 18:57

В Самарской области завершились поиски пропавшей пары рыбаков

Фото: Istock/LaSalle-Photo

Поисково-спасательная служба Самарской области сообщила о завершении поисковых операций на озере Городковское в Ставропольском районе. Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, которые пропали в конце декабря после выхода на рыбалку.