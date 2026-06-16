Посетитель пришел в океанариум и чуть не потерял голову

16 июня 2026, 11:21

DS: решивший поплавать с акулой в океанариуме мужчина чуть не потерял голову

Фото: istockphoto/RamonCarretero

В китайском океанариуме города Чанша произошло нападение акулы на посетителя во время аттракциона с погружением. Об этом сообщает Daily Star.