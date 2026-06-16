Посетитель пришел в океанариум и чуть не потерял голову
В китайском океанариуме города Чанша произошло нападение акулы на посетителя во время аттракциона с погружением. Об этом сообщает Daily Star.
Пострадавший, мужчина по фамилии Бао, решил принять участие в популярном развлечении, которое предполагает нахождение в резервуаре с морскими обитателями. Перед началом сеанса сотрудники парка заверили его, что программа абсолютно безопасна и разрешена даже для детей.
Однако уже через несколько секунд после погружения на мужчину напала трехметровая песчаная тигровая акула. Хищница нанесла ему семь глубоких ран и серьезно повредила мягкие ткани головы. Персонал океанариума оперативно извлек пострадавшего из воды и доставил в больницу, где ему провели сложную хирургическую операцию.
Администрация учреждения взяла на себя все медицинские расходы и предложила компенсацию в размере 3000 долларов. Однако Бао счел эту сумму недостаточной и заявил, что намерен добиваться пересмотра условий урегулирования инцидента. Дело остается открытым.
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